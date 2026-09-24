Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, KKTC ile TC arasında doğalgaz akışını sağlayacak doğalgaz boru hattı projesinin KKTC’nin enerji ihtiyacının karşılanması ve bugün yaşanan sorunların ortadan kalkması için atılmış en büyük adım olduğunu belirterek, projenin ilerlemesini önemli bir gelişme olarak değerlendirdi.

TC Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’ın bu yöndeki açıklamaları vesilesiyle kendisinin de söz konusu projeye ilişkin düşüncelerini paylaşmak istediğini ifade eden Taçoy, “Doğu Akdeniz’de varlığını artık çok iyi bildiğimiz hidrokarbon yatakları üzerinde Kıbrıs Türk halkının da hak sahibi olduğu gerçeğinden hareketle, bu konuda atmamız gereken çok önemli adımlar olduğunu düşünmekteyim. Doğalgazın çıkarılması kadar taşınması ve gerekli yerlere ulaştırılması da önemlidir” dedi.

Taçoy, “İşte tam bu noktada KKTC ile TC arasında doğalgaz akışını sağlayacak olan boru hattının tesis edilmesinin ne kadar stratejik bir adım olduğunu görmekteyiz” diyen Taçoy, projenin sadece ülkenin elektrik sorununu kökten çözecek bir adım değil, aynı zamanda bölgeden çıkarılacak doğalgazın taşınmasında yer alacak en akılcı yol olacağını ifade etti.

Bayraktar’ın da bu noktaya işaret ederek projenin inşasına yabancı şirketlerin gösterdiği ilginin altını çizdiğini anımsatan Taçoy, “Bu da projenin sadece bizleri heyecanlandırmadığını, benzer şekilde uluslararası camianın da benzer heyecanları duyup projeyi benimsemiş olduklarını göstermektedir” dedi.

“Anavatanımız sayesinde büyük projelere alıştık, büyük hedeflere yöneldik” diyen Taçoy, doğalgaz boru hattının sadece Kıbrıs Türk halkının değil, bölgenin de kaderini olumlu yönde değiştirecek bir adım olduğunu vurguladı. Taçoy, “Ben bu vesileyle projenin her aşamasına katkı verip onay verenlere şahsım ve ülkem adına en derin şükranlarımı sunarım” dedi.