Demokrat Parti (DP) Genel Sekreteri ve Girne Milletvekili Serhat Akpınar, KKTC için yeni bir siyasi ve ekonomik gelecek kurma hedefiyle halktan görev beklediklerini belirterek, iktidara hazır olduklarını kaydetti.

DP Genel Sekreteri Serhat Akpınar, yaptığı yazılı açıklamada, KKTC’nin geleceğinin eski siyasi alışkanlıklarla kurulamayacağını vurguladı.

Yıllar boyunca yapılan yanlışların bugünkü yapısal sorunların temelini oluşturduğunu kaydeden Akpınar, “Siyasi imtiyazlarla büyütülen çevreler, hükümetler üzerinden zenginleşen yapılar, siyaseti meslek haline getiren anlayışlar ve kamu görevlerinde yeterlilik yerine sadakati esas alan tercihler, devletimizin kurumsal kapasitesini, halkımızın siyasete duyduğu güveni ve ülkemizin ekonomik gelişme kabiliyetini ciddi biçimde zayıflatmıştır.” dedi.

Halkın sorunlarının vaatlerle değil devlet aklıyla çözülebileceğini kaydeden Akpınar, KKTC’nin temel yaşam alanlarının ayakta tutulmasında Türkiye Cumhuriyeti’nin katkısına da vurgu yaptı.

Türkiye Cumhuriyeti ile karşılıklı saygı, güçlü iş birliği ve ortak gelecek anlayışı içerisinde kendi öz kimliğini ve demokratik iradesini koruyan, üreten ve ekonomik kapasitesini geliştiren güçlü bir KKTC yaratma hedefinden bahseden Akpınar, “Hedefimiz yardımlarla günü kurtaran siyasi bir anlayış olmak yerine, yatırımları, üretimi, eğitimi, turizmi, yüksek teknolojiyi ve uluslararası iş birliklerini büyüterek ekonomik bağımsızlığını güçlendiren bir devlet yapısı oluşturmaktır.” ifadelerini kullandı.

-“Ayrıştıran siyaset Kıbrıs Türk halkına gelecek sunamaz”

“Kıbrıslı–Türkiyeli” ayrımı üzerinden siyaset yapan anlayışları eleştiren Akpınar, KKTC’nin ihtiyacının ayrıştıran değil birleştiren, korkutan değil güven veren, tüketen değil üreten, günü kurtaran değil geleceği planlayan bir siyaset olduğunu kaydetti.

Akpınar, temel hedeflerini “Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğini ve devlet statüsünü kararlılıkla savunmak; Türkiye Cumhuriyeti ile ilişkileri karşılıklı güven ve ortak hedefler temelinde geliştirmek; Güney ile eşitlik ve karşılıklı saygı temelinde iyi komşuluk ilişkileri kurmak; adanın her iki halkının yararına olacak iş birliği alanlarını çoğaltmak; KKTC’nin uluslararası görünürlüğünü ve diplomatik etkinliğini artırmak; ekonomiyi kamu kaynaklarına bağımlılıktan çıkararak üretim ve yatırım temeline oturtmak; özel sektörü, girişimciyi, üreticiyi ve çalışanı birlikte korumak; sağlık, ulaşım, enerji ve altyapıda çağdaş ve sürdürülebilir sistemler kurmak; liyakati, şeffaflığı ve hesap verebilirliği devlet yönetiminin vazgeçilmez ilkeleri haline getirmek; toplumun hiçbir kesimini dışlamadan halkımızı ortak bir gelecek hedefinde buluşturmak.” olarak sıraladı.

Akpınar, DP’nin bu süreçleri yönetebilecek diplomatik birikime, siyasi tecrübeye, ekonomik vizyona ve toplumsal kucaklayıcılığa sahip olduğunu belirti.

Akpınar, şöyle devam etti:

“Bizim mücadelemiz iktidara gelme mücadelesi değildir. Bizim mücadelemiz, devleti yeniden işler hale getirme, ekonomiyi güçlendirme, adaleti ve liyakati hakim kılma, halkımızın geleceğe yeniden güvenle bakmasını sağlama mücadelesidir. Biz, anavatan Türkiye Cumhuriyeti ile güçlü, güney komşumuzla diyalog içerisinde, dünyaya açık ve kendi ayakları üzerinde duran bir KKTC hedefliyoruz.

Rüzgarın önünde sürüklenen ve geçici toplumsal dalgalarla yükselen siyasi yapılar, ülkeye doğru yön gösteremez. Halkımızın ihtiyacı, esen rüzgarın peşinden gidenler değil o rüzgarı doğru hedefe taşıyacak kararlı, tecrübeli ve güçlü bir siyasi iradedir. O siyasi irade Demokrat Parti’dir.

Demokrat Parti, geçmişin yanlışlarını sürdürmek için görev talep etmiyor. KKTC için yeni bir siyasi ve ekonomik gelecek kurma hedefiyle halkımızdan görev bekliyor. Dünü unutmayacağız, ancak yarını dünün düşmanlıklarıyla kurmayacağız. Artık barış, uzlaşı, üretim ve ortak gelecek zamanıdır.

Halkımızın güveniyle sorumluluk almaya hazırız. İktidara hazırız. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin geleceğini halkımızla birlikte inşa etmeye hazırız.”

-“Kıbrıs Türk halkının geleceği, tüketilmiş çözüm modellerine ve belirsiz müzakere takvimlerine teslim edilemez”

Kıbrıs sorununa da değinen Akpınar, Kıbrıs Türk halkının geleceğinin tüketilmiş çözüm modellerine ve belirsiz müzakere takvimlerine teslim edilemeyeceğini söyledi.

Kin ve nefret söylemleriyle adanın bütününde barışın, huzurun ve kalıcı iş birliğinin de sağlanamayacağını kaydeden Akpınar, “Güney komşumuzla, Birleşmiş Milletler çerçevesinde ve Kıbrıs Türk halkının egemen siyasi eşitliğinden taviz vermeden, iyi komşuluk ilişkilerimizi geliştirmeye ve iki halkın günlük yaşamını kolaylaştıracak her türlü yapıcı iş birliğine hazırız.” dedi.