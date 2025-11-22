Kıbrıs Türk Tabipler Birliği (KTTB) botoks, dolgu ve diğer tıbbi tedavilerin güzellik merkezleri gibi denetimsiz ortamlarda değil, yalnızca KTTB’ye kayıtlı hekimlerce, Sağlık Bakanlığı tarafından denetlenmiş uygun klinik koşullarda uzman hekimler tarafından yapılması gerektiğini vurguladı.

Kayıtsız ve kontrolsüz yerlerde yapılan işlemlerin, ciddi ve geri dönüşü olmayan sağlık sorunlarına yol açabileceği uyarısında bulunan Birlik, halka “Güzellik uğruna sağlığınızı riske atmayın. Tüm tıbbi estetik uygulamalarınızı yalnızca KTTB’ye kayıtlı hekimlerin görev yaptığı, Sağlık Bakanlığı onaylı merkezlerde yaptırınız.” çağrısında bulundu.

KTTB, Çamlıbel’de Kıbrıs Türk Tabipler Birliği’nde kayıtları ve diplomaları olmadığı halde botoks ve dolgu uygulaması yapan 2 kişinin tutuklanmasıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Halk sağlığını doğrudan tehlikeye atan kaçak tıbbi uygulamaların hiçbir şekilde kabul edilemeyeceğini vurgulayan Birlik, “Girne ve Çamlıbel’de, güzellik merkezlerinde yasa dışı, halk sağlığını tehdit eden ve tıbbi hiçbir koşula uygun olmayan ortamlarda botoks, dolgu ve benzeri işlemleri gerçekleştiren hekim olmayan kişiler, KTTB ve polis iş birliğiyle düzenlenen operasyon sonucunda tutuklanmıştır” dedi.