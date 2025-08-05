Lefkoşa'da gerçekleştirilen operasyonda silah ve mermilerle yakalanan Hasan Çaylı, Samet Acar ve Mehmet Sabri Acar 'Kanunsuz Ateşli Silah Taşıma ve Tasarrufu, Kanunsuz Patlayıcı Madde Taşıma ve Tasarrufu' suçlarından dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis, mahkemeye olguları aktardı. Polis, 31 Temmuz 2025 tarihinde saat 20.00 raddelerinde Lefkoşa'da, Kuzey Çevre Yolu üzerinde, Lefkoşa'da Sakin Hasan Çaylı'nın bir ağacın köküne bırakmış olduğu 1 adet tabanca ve şarjörü içerisinde toplam 5 adet MKE 23 9 P ibareli aktardı. Polis Acar ve Mehmet Sabri Acar'ın kullanımlarında bulunan JR 736 plakalı araç ile gelerek teslim almaları üzerine suçüstü hali gereği tutuklandıklarını söyledi. Polis, aynı tarihte Hasan Çaylı'nın da mahkeme emri gereği tutuklandığını belirtti. Polis, Samet Acar ve Mehmet Sabri Acar'ın mahkeme emri gereği yapılan aramada ikametgahın mutfak kısmında bulunan dolapların alt kısmındaki plastik aksamın arkasına saklı vaziyette 1 adet Retay 9 mm ibareli tabanca, takılı şarjör içerisinde 9 adet 7.65 mm fişek, 225 adet 9 mm çapında tabanca fişeği ve 150 adet 7.65 mm çapında tabanca fişeği bulunarak emare olarak alındığını belirtti. Polis, zanlı Çaylı'nın itiraf içerikli gönüllü ifade verdiğini açıkladı. Polis, mesele ile ilgili olarak temin edilmesi gereken birçok ifade olduğunu, zanlı Çaylı’nın vermiş olduğu gönüllü ifadenin teyit ve tekzibi yapılması gerektiğini belirtti.

Polis, zanlıların mahkemeye çıkarılarak 3 gün ek süre alındığını, bu süre içerisinde emare olarak zapt edilen tabanca ve mermilerin balistik testleri yapılması için incelemeye gönderildiğini açıkladı. Polis, soruşturmanın devam ettiğini, alınacak ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu belirterek zanlıların 8 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç zanlıların 8 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.