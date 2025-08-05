Girne - Lefkoşa anayolunda meydana gelen trafik kazasında biri ağır, beş kişi yaralandı.

Kaza, Girne - Lefkoşa anayolunun 10 -11 km’leri arasında, dün saat 11:10 sıralarında meydana geldi.

28 yaşındaki Eunus Alı, yönetimindeki GZ 222 plakalı salon araç ile Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu direksiyon hâkimiyetini kaybederek yolun solundan dışarı çıkıp sol yan kısmı üzerine devrildi.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Eunus Alı ile araçta yolcu olarak bulunan 6 yaşındaki Abdullah AL Momın, 42 yaşındaki Mst Shahıda Begum, 27 yaşındaki Jannatul Ferdousı Polı ve 41 yaşındaki Sarafar Alı, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazada ağır yaralanan 27 yaşındaki Jannatul Ferdousı Polı, sevk edildiği yoğun bakım servisinde, diğer yaralıların ise Acil Serviste tedavileri halen sürüyor.