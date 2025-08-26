Seçim yasaklarına çok kısa bir süre kala hükümetin peşi sıra aldığı kararlar, kamuoyunda büyük rahatsızlık yaratmıştı. Özellikle T izinleri, tasdik memurluğu yetkilendirmeleri ve istihdam kararları tartışma konusu olmuş, hem toplumda hem de iktidar saflarında huzursuzluğa yol açmıştı.

Gelişmeler üzerine Cumhurbaşkanı Ersin Tatar devreye girdi ve atılan adımların toplumsal barışı zedeleyeceğini belirterek hükümete yeni bir değerlendirme çağrısı yaptı.

Bu süreçte Başbakan Ünal Üstel de Cumhurbaşkanı’nın girişimine destek verdi. Yapılan görüşmeler sonucunda, Cumhurbaşkanı Tatar ile Başbakan Üstel’in ortak uzlaşısıyla tartışmalı kararların şu an için uygulamadan kaldırılması konusunda mutabakata varıldı.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı da, seçim yasakları öncesinde verilen T izinlerinin yeni bir değerlendirmeye kadar durdurulduğunu açıkladı.

Arıklı'nın paylaşımı şöyle:

"T izinleri, yeni bir değerlendirmeye kadar durduruldu

Trafik İzin Kurulu tarafından geçtiğimiz gün verilen ve Kamuoyunda ciddi tartışmalara neden olan T İzinleri konusunda yeni bir değerlendirme durumu hasıl olmuştur. Bu amaçla izinlerin bildirim ve dağıtımının durdurulması için Trafik Dairesine gereken talimatı vermiş bulunuyorum. Önümüzdeki günlerde sektör temsilcileri ile yapacağımız toplantı ve istişareler neticesinde gereken adım atılacaktır. Kamuoyuna saygı işe duyurulur…"