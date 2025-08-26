2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) sonuçları açıklandı.

Yükseköğretim Kurulu verilerine göre, KKTC’deki üniversitelere 2024-2025 akademik yılında toplam 17 bin 17 kontenjan açıldı. Bu kontenjanların 11 bin 587’si öğrenciler tarafından dolduruldu, 5 bin 430 kontenjan ise boş kaldı.

Lisans programlarına 12 bin 537 kontenjan açılırken, 7 bin 968 öğrenci yerleşti ve 4 bin 569 kontenjan boş kaldı. Ön lisans programlarında ise 4 bin 480 kontenjan açıldı, 3 bin 619 öğrenci yerleşti ve 861 kontenjan boş kaldı.

Öte yandan eğitimci ve Yükseköğretim Danışmanı Emrah Adaklı, KKTC üniversitelerinde yaşanan öğrenci yerleştirme sorununa dikkat çekti.

Emrah Adaklı’nın açıklamasına göre, KKTC’de YÖK onaylı 16 üniversitenin toplam 17.017 kontenjanından yalnızca 11.587’si dolduruldu, 5.430 kontenjan ise boş kaldı. Adaklı, yılların deneyimine dayanarak yaptığı değerlendirmede, dolan kontenjanın yaklaşık %25-30’unun yanlış tercihler sonucu yerleştiğini belirtti. Ayrıca bu sayının %30’unu “ölü” öğrenci olarak düşündüğünde, toplamda 16 üniversitenin paylaşacağı öğrenci sayısının yaklaşık 8 bin civarında olduğunu vurguladı.

Adaklı, durumun vahim olduğunu belirterek, “2000’li yılların başında 8 bin öğrenciyi sadece 1 üniversitemiz alırken, şu anda 16 üniversitemiz paylaşıyor. Yükseköğretim çöküşte! Doğru stratejiler uygulanmadığı sürece küçük üniversiteler yok olmaya mahkûm, büyük üniversiteler ise kaliteden ödün vererek kısıtlamaya doğru gidiyor. Dost acı söyler” dedi.

Adaklı, üniversitelerin ayrı ayrı aldığı öğrenci sayılarını ise çok yakında açıklayacağını belirtti.