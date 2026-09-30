Süt Ürünleri İmalatçıları Birliği (SÜİB), çiğ süt fiyatlarına yarından itibaren yapılması öngörülen yüzde 7 oranında artışın, "hayat pahalılığını artıracağını ve sektörün rekabet gücünü zayıflatacağını" belirtti.

Birlik, yetkilileri, çiğ süt fiyat artışını yeniden değerlendirmeye ve sektörün tüm paydaşlarının sürdürülebilirliğini esas alan ortak bir çözüm geliştirmeye davet etti.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, üreticilerden gelen yoğun talepler ve baskılar sonucunda alındığı ileri sürülen karar doğrultusunda, çiğ süt fiyatlarının yarından itibaren 7 oranında artırılmasının öngörüldüğü belirtildi.

Açıklamada, birliğin daha önce artışın yaratacağı ekonomik sonuçlara dikkat çekerek kararın yeniden değerlendirilmesi çağrısında bulunduğu, ancak gelinen noktada dile getirilen endişelerin dikkate alınmadığının görüldüğü ifade edildi.

Çiğ süt fiyatlarında temmuz ayında yüzde 12 oranında zam yapıldığı anımsatılan açıklamada, üç ay gibi bir süre geçmesine rağmen fiyatlara yeniden yüzde 7 oranında artış yapılmasının; süt sanayisinin maliyetlerini yönetmesini, fiyat istikrarını korumasını ve hem iç hem de dış pazarlarda rekabetçi fiyat oluşturmasını her geçen gün daha da zorlaştırdığı belirtildi.

- “Çiğ süt, süt ve süt ürünleri sanayisinin en temel maliyet kalemlerinden biridir”

Çiğ sütün süt ve süt ürünleri sanayisinin en temel maliyet kalemlerinden biri olduğu kaydedilen açıklamada, “Çiğ süt fiyatına yapılacak yeni artış, doğrudan üretim maliyetlerine, ardından raf fiyatlarına yansıyacak. Bunun sonucunda; süt, hellim, yoğurt, peynir ve diğer temel süt ürünlerinde yeni fiyat artışları kaçınılmaz hale gelecek. Bu durum, halihazırda yüksek hayat pahalılığıyla mücadele eden tüketicinin alım gücü üzerinde ilave bir yük oluşturacak.” ifadelerine yer verildi.

Sorunun yalnızca iç piyasayla sınırlı olmadığı belirtilen açıklamada, yapılacak artışın KKTC’deki tüketicilerin süt ve süt ürünleri alışverişlerini Güney Kıbrıs’a kaydırma riskini de artırdığı ifade edildi.

Sektörün en önemli gelir kaynaklarından biri olan ihracatın rekabet gücünün de doğrudan tehdit altında olduğu savunulan açıklamada, şöyle denildi:

“Başta hellim olmak üzere süt ürünleri ihracatımızda Türkiye ve Orta Doğu pazarlarında çok sayıda uluslararası üreticiyle rekabet etmekteyiz. Çiğ süt maliyetinin kısa aralıklarla sürekli yükselmesi, ihracat fiyatlarımızı artırmakta ve ürünlerimizin dış pazarlardaki rekabet gücünü giderek zayıflatmaktadır. Bugün alınan her maliyet artırıcı kararın sonucu yalnızca yarın market raflarında görülmeyecektir. Aynı zamanda ihracat siparişlerinin azalması, pazar paylarının kaybedilmesi, fabrikaların üretim kapasitelerinin düşmesi ve ülkeye giren döviz miktarının azalması riskiyle karşı karşıya kalınacak.”