Ayaklı Gazete’ye ulaşan duyarlı bir vatandaşımız, geçtiğimiz günlerde yurt dışına çıkış yapmak için gittiği Havalimanı girişinde park ücreti ile ilgili çektiği fotoğrafı bizlere göndererek daha sonra yaşadıklarını paylaşıp isyan etti.

Vatandaşımız “Havaalanı park yerinde aleni bir soygun var ve bu yetkililerin gözü önünde resmen halkın üzerine basarak gerçekleştiriliyor ve hiçbir yetkiliden (bakan veya milletvekilinden) bu konuda net bir açıklama duymadık” dedi.

4 Ocak sabaha saat 6.05 de Ercan a gittiklerinde girişte fotoğraftaki ışıl ışıl "Otopark 100tl" tabelasıyla karşılandıklarını belirten vatandaşımız “Ama burada hiçbir saat veya süre belirten bir ibare yoktu. Hatta bunun üzerine ben instagramımda Adamızda güzel şeyler de oluyor park ücreti 400 TL’den 100 TL’ye indi diye paylaşım bile yapıp olayı takdir ettim” diye konuştu.

Ancak bunun üzerinden dakikalar sonra kendisine bir arkadaşını kendisinin de öyle sandığını ama meğer indirmediklerini daha da artırdıklarını söyleyerek tabelada gördüğünün "saati 100müş" ama aslında günlüğü 625tl olduğunu ifade eden vatandaşımız “625 tl bugün 17 Euro ediyor. Rum tarafını örnek alacak olursak havaalanı içerisinde günlük 8 euro... Benim gibi ayni geziye katılan birçok arkadaşımız da arabalarını 100 TL diye görüp oraya park etmişlerdi. Burada olay bu arada ne paranın yüksek olması ne de bizin ödememek istemememiz. Burada yapılan algı yaratılmak istenmesi ve insanların aklıyla oynanması” diyerek sitemini dile getirdi