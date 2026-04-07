Ülkede geçtiğimiz yıl trafiğe açılan ve şehirlerarası ana yollara nefes aldıran Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu ile ilgili eksiklikler tartışılmaya devam ediyor. Ana güzergahın açılmasının ardından bazı çalışmalar sürerken, çevre yoluna bağlanan tali yolların bir kısmı ise hala kaderine terk edilmiş durumda.

Bu yollardan biri de Organize Sanayi Bölgesi’ne ulaşımı sağlayan, Tofaş ışıkları ile Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRTK) önüne bağlanan tali yol. Bölgedeki yoğun trafik akışına rağmen yolun hala asfaltlanmamış olması sürücülerin tepkisini çekiyor.

Asfalt bulunmayan güzergahın toprak ve taşla kaplı olması, yer yer çukurlarla dolu olması kullanıcıların “tarla gibi, delik deşik” sözleriyle tarif ediliyor. Bu kadar yoğun kullanılan bir bağlantı yolunun neden hala asfaltlanmadığını sorgulayan vatandaşlar ise “Bu çağda böylesi bir durum kabul edilir” diye isyan ediyor.

Yoğun trafik yükünü taşıyor ama gerekli bakım ve düzenlemelerden yoksun!

Sabah işe gidiş ve akşam mesai çıkışı saatlerinde yüzlerce aracın kullandığı bu güzergah, yoğun trafik yükünü taşımasına rağmen uzun süredir gerekli bakım ve düzenlemelerden yoksun. Organize Sanayi Bölgesi’ne giriş yapan çalışanlar, bölgedeki bir özel okula ulaşmak isteyen veliler ve Küçük Kaymaklı yönüne geçmek isteyen sürücüler için bu güzergâh önemli bir bağlantı noktası. Ancak Girne ve Mağusa istikametinden gelen sürücülere göre söz konusu yol, “yol” olmaktan oldukça uzak.