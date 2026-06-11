Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, CTP’li belediyelerin ekonomik kriz koşullarına rağmen hizmet üretmeye ve yatırım yapmaya devam ettiğini belirterek, “Yerel yönetimlerde elde ettiğimiz başarıyı, daha da ileriye taşıyacağız.” dedi.

CTP’den verilen bilgiye göre, İncirli, Kıbrıs Postası’nda Erçin Şahmaran’ın konuğu oldu, partinin iktidar hazırlıkları ve yerel seçim sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

- İncirli: “Kıbrıslı Türklerin çözüm iradesi çok nettir”

Kıbrıs sorunundaki son gelişmeleri değerlendiren İncirli, Kıbrıslı Türklerin çözüm iradesini yıllardır ortaya koyduğunu söyledi.

Annan Planı referandumundan Crans Montana sürecine ve son olarak Tufan Erhürman’ın Cumhurbaşkanı seçilmesine kadar uzanan sürecin bu iradenin açık göstergesi olduğunu söyleyen İncirli, “Kıbrıslı Türklerin çözüm iradesi çok nettir. Ancak müzakere olsun diye müzakere yapılmasını istemiyoruz. Sonuca ulaşacak bir süreç istiyoruz.” ifadelerine yer verdi.

Olası 5+1 görüşme sürecini desteklediklerini belirten İncirli, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın ortaya koyduğu hazırlıklı ve sonuç odaklı yaklaşımın önemli olduğunu vurguladı.

Güven yaratıcı önlemlerin ilerlemesini olumlu bulduklarını belirten İncirli, kapsamlı çözüme ulaşmanın bölgedeki güvenlik ve istikrar açısından da hayati önemde olduğunu söyledi.

İncirli, seçim tarihi tartışmalarına değinerek, hükümetin seçim tarihini açıklamaktan kaçındığını ve bunun ülkeye zarar verdiğini belirtti.

Aralık ayında yerel ve genel seçimlerin birlikte yapılmasına yönelik girişimleri eleştiren İncirli, bunun hem seçmen hem de seçim süreçleri açısından ciddi sorunlar yaratacağını kaydetti.

“Bir tarafta milletvekili adayları, hükümet programları; diğer tarafta belediye başkan adayları, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve azalar olacak. Böyle bir karmaşa seçmenin iradesinin sağlıklı şekilde sandığa yansımasını engeller. CTP her türlü seçime hazırdır ancak yerel ve genel seçimlerin birlikte yapılması ciddi sorunlar yaratır.” diyen İncirli, demokratik ve teknik açılardan ciddi sıkıntılar yaşanabileceği uyarısında bulundu.

- “CTP halkın ihtiyaçlarına ve beklentisine yanıt verecek hazırlığa sahip”

Kamuoyu araştırmalarını da değerlendiren İncirli, hem sahada hem de anketlerde Cumhuriyetçi Türk Partisi’ne yönelik güçlü bir destek gördüklerini söyledi.

“Bugün ülkede yaşayan herkes Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin birinci parti çıkacağını görüyor.” diyen İncirli, bunun büyük bir sorumluluk anlamına geldiğini belirterek, toplumun farklı kesimlerinden destek aldıklarını kaydetti.

Halkın yalnızca hükümet değişikliği değil, güven veren bir yönetim anlayışı istediğini ifade eden İncirli “Toplumun tüm kesimlerini dinliyor, ortak akıl üretmeye çalışıyoruz. CTP halkın ihtiyaçlarına ve beklentisine yanıt verecek hazırlığa sahip.” dedi.

- “Seçim tarihi belirlendikten sonra yol haritamızı kamuoyuyla paylaşacağız”

İncirli, CTP’nin uzun süredir yürüttüğü çalıştay sürecine de değinerek eğitimden sağlığa, ekonomiden enerjiye kadar birçok başlıkta toplumun farklı kesimlerini bir araya getirdiklerini belirtti.

Sendikaların, meslek örgütlerinin, sektör temsilcilerinin, akademisyenlerin ve uzmanların katkısıyla kapsamlı bir çalışma yürütüldüğünü söyleyen İncirli, “Toplumun ortak aklını bir masa etrafında toplamayı başardık. Ortaya çıkan ürün CTP için büyük bir hazinedir.” diye konuştu.

Hazırlanan çalıştay raporlarının doğrudan hükümet programının temelini oluşturacağını söyleyen İncirli, seçim tarihi açıklanmadığı için kamuoyuna duyurulmasının ertelendiğini belirtti.

İncirli, “Seçim tarihi belirlendikten sonra yol haritamızı kamuoyuyla paylaşacağız. Hükümete geldiğimizde de bu ülkeyi birlikte yöneteceğiz.” ifadelerini kullandı.

İncirli, CTP iktidarının en önemli önceliklerinden birinin devlet kurumlarının yeniden güçlendirilmesi olacağını söyledi.

Bugün birçok kurumda hizmet üretme kapasitesinin ciddi şekilde zayıfladığını belirten İncirli, yurttaşların kamu hizmetlerine erişimde büyük sorunlar yaşadığını ifade etti.

“Devletin kurumsal yapısını güçlendireceğiz. Kurumların kapasitesini artıracağız. Liyakati esas alacağız. CTP’nin kuracağı hükümette ülkenin güven veren yapısı yeniden kurulacak.” diyen İncirli, CTP’nin şeffaflık, hesap verebilirlik ve liyakat temelinde yeni bir yönetim anlayışı ortaya koyacağını kaydetti.

- “CTP’li belediyelerle gurur duyuyoruz”

Yerel seçim hazırlıklarına ilişkin de konuşan İncirli, CTP’li belediyelerin ortaya koyduğu performansın toplum tarafından takdir edildiğini söyledi.

“CTP belediyeleri ekonomik kriz koşullarına rağmen hizmet üretmeye, yatırım yapmaya devam ediyor. Yerel yönetimlerde elde ettiğimiz başarıyı daha da ileriye taşıyacağız.” diyen İncirli, CTP’li belediyelerle gurur duyduklarını belirterek, örnek çalışmalar ortaya koyduklarını kaydetti.

Mevcut belediyeleri koruyacaklarına ve yeni belediyeler kazanacaklarına inandıklarını ifade eden İncirli, aday belirleme çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Programın sonunda halkın değişim talebinin çok net olduğunu vurgulayan İncirli, “Kazanan yalnızca Cumhuriyetçi Türk Partisi olmayacak. Bu ülke değişecek ve halk kazanacak. Biz bunun için çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.