UKÜ’den verilen bilgiye göre seminerde, Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Muzaffer Elmas, yapay zekanın üniversiteler üzerindeki etkileri ve akademik alanda ortaya çıkardığı dönüşüme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Etkinlikte, yapay zeka destekli uygulamalar, ölçme ve değerlendirme yöntemleri ile geleceğin öğrenme modelleri ele alındı.

UKÜ Rektörü Erbuğ Çelebi, açılış konuşmasında, üniversitelerin teknolojik gelişmeleri yakından takip etmesinin önemine dikkat çekerek, yapay zekanın sunduğu fırsatların akademik yaşamın gelişimine katkı sağlayacağını ifade etti.

Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Muzaffer Elmas ise, dünyada yaşanan teknolojik dönüşümün önceki dönemlere kıyasla çok daha hızlı ilerlediğini belirterek, bu değişimin üniversiteler başta olmak üzere birçok alanı doğrudan etkilediğini söyledi.

Elmas, KOSTÜ’de geliştirilen yapay zekâ destekli model hakkında da bilgi vererek, sistemin ders içeriklerinin güncelliğinin analiz edilmesi, öğrenme kazanımlarının program çıktılarıyla ilişkilendirilmesi, öğrencilerin gelişimlerinin izlenmesi ve değerlendirme yöntemlerinin desteklenmesi gibi birçok alanda kullanılabildiğini belirtti.

Yapay zekanın akademisyenlerin yerini alan bir unsur olarak değil, karar alma ve geliştirme süreçlerini destekleyen bir araç olarak görülmesi gerektiğini vurgulayan Elmas, teknolojinin sunduğu imkânlardan doğru şekilde yararlanmanın önemine dikkat çekti.

Elmas, değişen iş dünyasının beklentileri doğrultusunda programların güncellenmesinin önemine değinerek, yapay zekanın bireyselleştirilmiş öğrenme deneyimlerinin geliştirilmesine önemli katkılar sağlayabileceğini kaydetti.

Seminer, katılımcıların görüş ve değerlendirmelerinin paylaşılmasının ardından sona erdi.