Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, kabulde konuşan Erhürman, elde edilen başarıdan duyduğu memnuniyeti dile getirerek futbolcuları, teknik heyeti, yöneticileri ve Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nu kutladı.

Uzun yıllardır federasyonun verdiği mücadelenin yakın tanıklarından biri olduğunu belirten Erhürman, “Verilen mücadelenin bir noktaya varması gerekir”. dedi.

Milli takımın seviyesinin CONIFA’nın üzerinde olduğunun bilindiğini ve bunun görüldüğünü ifade eden Erhürman, ancak hiçbir fırsatın küçümsenmemesi gerektiğini vurgulayarak, “Uluslararası alanda bulduğumuz her kapıyı, yalnızca sporda değil, spor dışındaki tüm alanlarda da zorlamak zorundayız.” diye konuştu.

“Bu memleketin çocuklarını dünyada görmezden gelemeyecekleri bir noktaya gitmek zorundayız.” diyen Erhürman, “Bu halktan bir şey olmaz diyenlere, gençlerimiz sporun farklı branşlarında neler başarılabileceğini gösteriyor. Sizler de bunu bir kez daha gösterdiniz.” ifadelerini kullandı.

Elde edilen başarının kimsenin küçümseyemeyeceği önemli bir başarı olduğunu kaydeden Erhürman, bunun bir son değil, yeni başarıların başlangıcı olduğunu belirterek, daha ileriye gidebilmek için hep birlikte çalışmaya devam edeceklerini söyledi. Tüm futbolcuları ve teknik ekibi tebrik eden Erhürman, “Bu başarı halkımız için önemli bir moral kaynağı oldu, özgüvenimizi yükselten bir hadise oldu.” dedi.

- Sertoğlu

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Sertoğlu ise, toplumun uzun zamandır özlemini duyduğu birlik ve beraberlik ortamının milli takımın elde ettiği başarıda önemli rol oynadığını belirtti.

Sertoğlu, CONIFA Avrupa Şampiyonluğu’nun tüm halkın ortak gururu olduğunu ifade ederek, spor alanında verdiği destek ve yürüttüğü çalışmalar dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erhürman’a teşekkür etti.