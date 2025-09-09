Lefkoşa’da önceki gün, kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu suçundan iki kişi tutuklandı.

Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şube (CÖŞ) amirliği ekipleri tarafından şüpheli olarak görülen 28 yaşındaki Muhammed Dindar ve 34 yaşındaki Ali Hamude’nin üzerlerinde arama yapıldı.

Aramalarda, şahısların tasarruflarında yaklaşık 35 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü ve 1 gram ağırlığında metamfetamin türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeler ile içerisinde sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi bulundu.

Bahse konu şahıslar tutuklandı.

Lefkoşa’da meydana gelen “Kanunsuz uyuşturucu madde alma ve tasarruf” suçlarından tutuklanan Muhammed Dindar ve Ali Hamude dün mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru mahkemeye olguları aktardı.

Polis, 7 Eylül 2025 tarihinde saat 21:30 raddelerinde Lefkoşa'da Rauf Denktaş caddesi üzerinde, Cürümleri Önleme Şubesi ekiplerinin devriyede olduğu bir esnada şüpheli hareketlerde bulunan Lefkoşa'da sakin Muhammed Dindar ve Güzelyurt’ta sakin Ali Hamude'nin üzerinde yapılan aramada kanunsuz uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık 35 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü madde ve bir gram ağırlığında metanfetamin türü madde ile bir adet içerisinde sentetik cannabinoid kalıntısı olduğuna inanılan madde olan hassas terazi bulunarak emare olarak alındığını söyledi.

Polis, zanlıların suçüstü tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını ifade etti. Polis, aynı tarihte Lefkoşa Kaza Mahkemesi'nden temin edilen arama emri gereği her iki zanlının evlerinde yapılan aramada kanunsuz herhangi bir şey tespit edilmediğini kaydetti. Polis, zanlıların tasarrufunda tespit edilen renk ve görüntü itibarı ile Sentetik Cannabinoid ve methanfetamin türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddelerin nevi ve ağırlığının belirlenmesi maksadıyla Devlet Kimya Laboratuvarına gönderilmesi gerektiğini belirtti. Polis, her iki zanlının konu uyuşturucu olduğuna inanılan maddeleri tasarruflarında bulundurma izni olup olmadığının belirlenmesi maksadıyla da İlaç ve Eczacılık Dairesi'ne yazıların yazılması gerektiğini ayrıca uyuşturucu olduğuna inanılan maddelerin muhafazasında kullanılan emarelerin Polis Genel Müdürlüğü Foto Parmak İzi inceleme şubesine gönderileceğini kaydetti. Polis memuru, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, 3 gün ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.