Lefkoşa’da meydana gelen “Kanunsuz Uyuşturucu Madde Tasarrufu” suçlarından tutuklanan Erdem Konaklıoğlu, Muhittin Can Gülmez, Fırat Orha ve Uğur Örs dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru olayla ilgili bulguları aktardı.

Polis, 5 Aralık 2025 tarihinde saat 15:30 raddelerinde Lefkoşa Polis müdürlüğüne bağlı polis ekibi tarafından Ceyhan Sokak adresinde Erdem Konaklıoğlu ve Muhittin Can Gülmez’in kaldıkları evde yapılan aramada ikametgahın salonundaki masa üzerinde nesquik kutusu içerisinde 16 adet satışa hazır foil içerisinde yaklaşık 14 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile 4 adet içime hazır tütün ile karışık vaziyette bulunan hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunduğunu anlattı.

Polis, yine Muhittin Can Gülmez’in yatak odası içerisinde yapılan aramada ise dolapta muhafaza edilen sırt çantasındaki eldiven içerisinde naylona sarılmış 30 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde ve uyuşturucu satışından elde edildiği düşünülen 95,955 TL, 1,140 Euro, 100 STG nakit para bulunarak, emare alındığını kaydetti.

Polis, tutuklanan 2 zanlının, uyuşturucu maddeleri, zanlı Fırat Orha ve Uğur Örs’ten aldıklarını beyan etmeleri üzerine zanlılar Orho ve Örs aleyhine derdest emri temin edildiğini kaydetti.

Polis memuru, Orho’nun kalmakta olduğu ikametgahında yapılan aramada konu apartmanın giriş kısmında bulunan elektrik sayacının dolabı içerisinde 1 adet hassas terazi bulunduğunu ve zanlı Orho’na ait olduğu tespit edilerek derdest emri gereği tutuklandığını söyledi.

Polis memuru Emre Özdiken, yine mesele ile bağlantılı olan zanlı Uğur Örs’ün bir otelde tespit edilerek üzerinde yapılan aramada giymekte olduğu pantolonun sol cebinde alüminyum folyoya sarılı vaziyette yaklaşık 1 gram hintkeneviri uyuşturucu madde tespit edilerek emare olarak alındığını, zanlının suçüstü tutuklandığını belirtti. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiğini, alınması gereken ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu ayrıca zanlılardan temin edilene ifadelerin teyit ve tekzip sürdüğümü belirterek, 8 gün poliste tutuklu kalmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlıların soruşturma maksatlı 8 gün daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi.