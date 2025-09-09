KKTC’de 5 Kıbrıslı Rum hakkında açılan iki davadan biri olan “Mülke Tecavüz” ve “Genel Rahatsızlık” suçlamasında, İskele Kaza Mahkemesinin verdiği 3 aylık tutukluluk kararı Yüksek Mahkeme tarafından bozuldu.

İskele Kaza Mahkemesi, zanlıların 3 aylık süreyle tutuklu kalmalarına karar vermişti.

Ancak Yüksek Mahkeme, bu kararın hatalı olduğuna hükmetti.

Yüksek mahkeme, zanlıların işlediği suçun ciddi bir suç olduğu ve ithamı destekleyen tanık olduğu bulgusunu hatalı olarak nitelendirerek, oy çokluğu ile 3 aylık tutukluluk kararının hatalı olduğuna hükmetti.

Karar neticesinde, zanlıların 100 bin TL nakdi teminat, yurtdışına çıkış yasağı ve haftada bir gün polise ispat-ı vücutta bulunmaları şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi.

Ancak 5 Kıbrıslı Rum'un Çarşamba ve Cuma gerçekleşecek olan duruşmalarına kadar serbest kalmayacağı öngörülüyor.

Öte yandan, savunma avukatlarının Çarşamba günü İskele Kaza Mahkemesi'nde, Cuma günü ise Askeri mahkemede, Yüksek Mahkeme kararları örnek gösterilerek, müvekkillerin teminat karşılığında serbest kalmasını talep edeceği tahmin ediliyor.

TUTUKLU RUMLAR İÇİN ABD NEZDİNDE GİRİŞİM

Öte yandan Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, önceki günkü açıklamasında, KKTC’de tutuklu bulunan 5 Kıbrıslı Rum konusuna da değindi ve bu konuda ABD nezdinde girişim gerçekleştirdiğini söyledi.

Hristodulidis, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Alain Berset’in Kıbrıs’a gerçekleştireceği ziyarete de değinerek, bunu "önemli bir ziyaret" olarak değerlendirdi.

Hristodulidis, 5 Kıbrıslı Rum’un tutuklu kalmalarının “Türkiye tarafından yapılan bir eylem olduğu” iddiasını belirtirken Berset’in ziyaretinin bu olayla doğrudan ilişkili olduğunu da savundu.

Gazete, “5 Kıbrıslı Rum’un tutuklu bulunması konusunda ABD’ye mesaj gönderildi mi?” sorusuna ise Hristodulidis’in olumlu yanıt verdiğini ve “Amerikalı Senatörlerden de duyduğunuz üzere, çeşitli mercilere mesajlar gönderildi ve bu çabaların sonuç getirmesini umuyoruz” yanıtını verdiğini aktardı.

Hristodulidis, söz konusu Kıbrıslı Rumların tutuklanmalarının sorumlusunun Türkiye olduğunu iddia ederek “görüşmelerimiz ve girişimlerimiz Türkiye’ye yönelik gerçekleşiyor” şeklinde konuştu.