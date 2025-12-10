Değirmenlik-Haspolat anayolunda geçtiğimiz Cuma akşamı aracıyla kaza yapan araç sürücüsü Orhan Kedi’nin hem uyuşturucu etkisi altında araç kullandığı hem de ehliyetinin bulunmadığı ortaya çıktı.

Orhan Kedi, "Kanunsuz Uyuşturucu Madde Tasarrufu, Uyuşturucu Madde Etkisi Altında Araç Kullanma, Yaralanma ile Neticelenen Trafik Kazası Yapmak, Yüz Ceza Puanını Doldurduğu Halde Araç Kullanmak, Sigorta Kapsamaksızın Araç Kullanmak ve Dikkatsiz Sürüş" suçlarından dün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Polis memuru olguları aktardı.

Polis, 5 Aralık 2025 tarihinde saat 19:13 raddelerinde zanlının yönetiminde bulundurduğu JD 393 plakalı araç ile Değirmenlik-Haspolat anayolu üzerinde dikkatsiz şekilde sol şerit içerisinde seyir halinde iken Alpet petrol önlerine geldiği esnada yine dikkatsizliği sonucu ayni istikamette sol şeritte seyir halinde olan Muhammet Ömer Bayraktar'ın yönetimindeki PB 782 plakalı aracın sol arka kısmına çarptığını söyledi.

Polis, akabinde zanlının direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solunda bulunan banket içerisindeki Alpet benzin istasyonuna ait tabelaya çarparak tekrardan yol içerisine savrulduğunu ve yönetimindeki araç ile kendi ekseni etrafında defalarca dönerek yol ortasında durduğunu kaydetti.

Polis, kaza sonucu JD 393 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Tuğrul Kavaz’ın ağır yaralandığını ve ambulans ile Lefkoşa devlet hastanesine götürülerek tedavi altına alındığını belirtti.

Polis memuru, zanlının kaza sonrasında şüpheli hareketler sergilemesi üzerine görevli polis ekipleri tarafından rızası ile kendisine "uyuşturucu madde" testi yapıldığını, test sonucunun pozitif çıktığını, akabinde zanlının kan örneğinin emare olarak alındığını kaydetti.

Polis, yapılan tahkikat neticesinde zanlının 11 Mart 2025 tarihinde işlemiş olduğu "Polisin Dur Emrine Riayet Etmeme" suçundan 17 Haziran 2025 tarihinde ehliyetine el konularak 100 ceza puanı kesildiğinin ve halen ehliyetinin bulunmadığını kaydetti.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini, zanlıdan alınan kan örneklerinin analizinin henüz tamamlanmadığını, alınması gereken ifadeler olduğunu belirterek, 3 gün ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.