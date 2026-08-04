Lefkoşa’nın Taşkınköy bölgesindeki Metropol Süpermarket’te dün sabah saatlerinde korku dolu dakikalar yaşandı.

Saat 11.45 sıralarında meydana gelen olayda, ülkede turist olarak bulunan 31 yaşındaki M.B.K., yanında bulundurduğu bıçakla kasiyer önünde sıra bekleyen 22 yaşındaki Z.A. adlı kadına saldırdı.

Görgü tanıklarını dehşete düşüren olayda Z.A.’yı defalarca bıçaklayarak öldürmeye teşebbüs eden zanlı M.B.K., hemen ardından aynı bıçakla kendisine de zarar verdi.

İLK AMELİYAT YAPILDI

İhbar üzerine olay yerine kısa sürede sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Z.A. ile kendisini yaralayan zanlı, ambulansla Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Hasan Birtan, YENİDÜZEN’e yaptığı açıklamada 22 yaşındaki Z.A.’nın durumunun ciddiyetini koruduğunu belirtti.

Birtan, "Gelen hastamız çoklu bıçak darbesi nedeniyle ciddi kan kaybı yaşamış ve iç organlarında ağır hasar oluşmuştu. Acil olarak ilk ameliyatını gerçekleştirdik. Şu anda yoğun bakımda ve maalesef hayati tehlikesi devam ediyor," ifadelerini kullandı.

ZANLININ HAYATİ TEHLİKESİ YOK

Cinayete teşebbüs suçlamasıyla tedavi altına alınan 31 yaşındaki zanlı M.B.K.’nin sağlık durumunun ise stabil olduğu, hayati riskinin bulunmadığı bildirildi.