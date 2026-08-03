PGM İtfaiye Müdürlüğü, “Tedbir al, yangını ve felaketi önle” diyerek, yangın riskine karşı alınması gereken önlemlere dikkat çekildi.

PGM İtfaiye Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, 1 Mayıs-31 Ekim tarihleri arasında temizlik amaçlı (anız, ot, diken, çalı ve dal kümeleri) olsa bile ateş yakmanın yasak olduğu hatırlatılarak, duman veya ateş belirtisi gören vatandaşların vakit kaybetmeden 199 İtfaiye İhbar Hattı, 177 Orman Yangını İhbar Hattı veya 155 Polis İmdat Hattı’nı arayarak ihbarda bulunmaları istendi.

Açıklamada, yol kenarlarına, ormanlık alan ve arazilere sigara izmariti atılmaması uyarısında bulunularak, “Sigara izmaritleri ile mangal kömürlerinin tamamen söndüğünden emin olmadan çöp bidonları içerisine ve yanabilecek madde veya malzemeler üzerine atmayınız.” denildi.

Açıklamada ayrıca, spiral makinesi, kaynak makinesi ve oksijen kaynağıyla çalışma yapılacağında alanın etrafında yangına sebep olacak yanıcı maddeler ile kuru otların temizlenmesi ve yangın söndürme cihazı ile yangın söndürmeye yönelik araç-gereç bulundurulması gerektiği de vurgulandı.

Tehlike teşkil eden trafo merkezi, elektrik direği, birbirine temas edebilecek elektrik telleri, ayrıca kötü hava koşullarında elektrik tellerinin üzerine düşebilecek ağaç dalları görenlerin 188 Elektrik Arıza hattını aramasının istendiği açıklamada, elektrik tellerine temas eden ağaç dallarının budanması ve budanmadan önce çıkabilecek yangın riskine karşı elektrik akımının kesilmesi, elektrik tellerinin alt kısımdaki kuru otların temizlenmesi ve budama yapılacak yerde yangın söndürme ekipmanlarının bulundurulması gerektiği kaydedildi.

Priz çoğaltıcılarına birden fazla yüksek akım tüketen elektrikli cihazın (ütü, tost/fön makinesi vb.) takılıp çalıştırılmasının yangın riskini artıracağı uyarısında bulunulan açıklamada, “Yüksek akım tüketen elektrikli cihazları direkt fişe takarak kullanınız. Katlanarak zamanla deforme olmuş uzatma kabloları kullanılmamalı ve yüksek akım tüketen elektrikli cihazların ise çalışır durumda unutulmasının kısa devreye ve yangına sebep olabileceği unutulmamalıdır.” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, motorlu araç, işyeri ve konutlarda yangın söndürme cihazı bulundurulması ve bu cihazın kullanımının öğrenilmesinin olası bir yangına ilk müdahalede kullanılabileceği ve yangının büyümesini önleyeceği de belirtildi.