Lefkoşa’da meydana gelen “KKTC’de ikamet izinsiz kalma” suçundan tutuklanan isminin baş harfleri A. C. Z. dün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Mehmet Çatal olayla ilgili bulguları aktardı.

Polis, 30 Temmuz 2026 tarihinde saat 11:55 raddelerinde Lefkoşa'da şüpheli hareketleri üzerine zanlının yapılan muhaceret kontrolünde 29.11.2019 tarihinden itibaren 2435 gün KKTC'de İkamet İzinsiz olarak ikamet etiğinin belirlendiğini söyledi.

Soruşturmanın devam ettiğini, ihraç işlemlerinin sürdüğünü kaydeden polis, zanlının 8 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 8 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.