Karşıyaka’da bir inşaatta boyacı olarak çalışan 54 yaşındaki Allaberdijan Abdullayev, yaklaşık 3 metre yükseklikten toprak zemine düştü. Abdullayev’in, sol ayağı kırıldı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Allaberdijan Abdullayev (E-54), bugün saat 13.20 sıralarında, boya işi yaptığı sırada dikkatsizliği sonucu yaklaşık 3 metre yükseklikten toprak zemine düşerek, yaralandı.

Allaberdijan Abdullayev, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde sol ayağında kırık teşhisi ile Ortopedi Servisinde müşahede altına alındı.

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Soruşturma devam ediyor.