Larnaka'dan çocuklarıyla taksiye binip Girne'ye gelmek isteyen çift ve taksi şoförü, yasak bölgeden KKTC'ye girecekleri sırada tespit edildi. Zanlı çift şoförü suçlarken, mahkeme üç zanlıya üç gün daha tutukluluk emri verdi.

Askeri yasak bölgeyi ihlal suçundan tutuklanan isminin baş harfleri M. D., A. M. ve eşi F. M. dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Fırat İşler mahkemede olguları aktardı.

Polis, 1 Ağustos 2026 tarihinde saat 03.30 raddelerinde Larnaka’da sakin taksici M. D.’nin A. M., F. M. ve 3 yaşındaki çocuklarını Larnaka’dan alıp Girne’de bir otele götürmek için yola çıktığını, navigasyona Girne konumunu yazdığını, ancak Gaziler köyünden 1. Derece Askeri Yasak bölgeyi ihlal edip, KKTC'ye geçecekleri sırada görevli askerler tarafından tespit edilerek suçüstü gereği tutukladıklarını söyledi.

Polis, çiftin 3 yaşındaki çocuklarının ise sosyal hizmetlerde koruma altına alındığını belirtti. Soruşturmanın devam ettiğini, zanlıların beyanlarının araştırılacağını, alınacak ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu belirterek, 3 gün ek süre talep etti.

Mahkemede söz alan A. M. ve eşi F. M. ise şoförün yolu şaşırdığını, kendilerinin suçu olmadığını söyledi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.