FIFA, Trendyol Süper Lig ekibi Zecorner Kayserispor ve Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Amed Sportif Faaliyetler'e transfer yasağı getirdi.

Resmi internet sitesindeki bilgilendirme tablosuna göre Trendyol Süper Ligi ekibi Zecorner Kayserispor'un transfer tahtası 26 Mart itibariyle kapandı.

Sarı-kırmızılı ekibin 3 dönem transfer yapamayacağı aktarıldı.

Trendyol 1. Lig'de Süper Lig'e çıkma mücadelesi veren Amed Sportif Faaliyetler'e de süresiz olarak transfer yasağı getirildiği açıklandı.

Eren: "Parayı yatırarak yasağı kaldırılmasını bekleyeceğiz”

Bu arada Amed Sportif Faaliyetler Kulübü Başkanı Nahit Eren, transfer yasağı ile ilgili açıklama yaptı.

Eren, "Eski futbolcumuz Bobby Adekanye’nin 2025 yılında bizden önceki yönetimin transferi sırasında anlaşılan bonservis bedeli ödenmediği için kulübümüze geçici bir transfer yasağı getirildi. Biz futbolcunun kendisine ücretini 15 gün önce yatırmıştık. Bu yasak da Amedspor’dan önceki kulübünün şikayeti üzerine alınmış bir karardır. Parayı bugün yatırarak yasağı kaldırılmasını bekleyeceğiz” dedi.