AKSA Süper Lig’de Play-out ve Birinci Lig’de Play-off üçüncü maçlarının programı belli oldu.

Süper Lige veda edecek son takımı ve Süper Lige yükselecek son takımı belirleyecek olan karşılaşmalar içinde Girne Mete Adanır Stadı’ndaki Göçmenköy – Gönyeli maçının sonucu ile Lefkoşa Atatürk Stadı’nda oynanacak Yeniboğaziçi – Atoll Kozanköy maçının sonucu düşecek takım ile yükselecek takımın kim olacağını belirleyecek karşılaşmalar olacak.

18 Mayıs Pazar günü oynanacak olan karşılaşmaların sahaları ve maçları yönetecek hakemler de açıklandı.

18 Mayıs Pazar

AKSA Süper Lig Play-out(Saat 16.00)

Girne Mete Adanır Stadı: Göçmenköy – Gönyeli

Güzelyurt Üner Berkalp Stadı: Karşıyaka – Yenicami

AKSA Birinci Lig Play-off (Saat 16.00)

Lefkoşa Atatürk Stadı: Yeniboğaziçi – Atoll Kozanköy

Gönyeli Stadı: Türk Ocağı – Binatlı