“KKTC Fenerbahçeliler Derneği ile Badminton Federasyonu 19 Mayıs Gençlik Badminton Şöleni”, Yakın Doğu Koleji Ortaokul Spor Salonu’nda gerçekleştirildi.

Şölene Badminton Federasyonu Başkanımız ve Asbaşkanımız, KKTC Fenerbahçeliler Derneği Başkanı ve Başkan Vekili misafirler ve aileler ile birlikte minik, yıldız ve genç sporcular katıldı. Şölende eğlenceli yarışmalar yanında farklı kategorilerdeki milli sporcuların birbirinden çekişmeli maçlarını izleyen Badminton sevenler sporcuların coşkusuna ortak oldular.

Şölende, minik sporcular, yıldızlar gençler ve yetişkin sporcular seviyelerine göre birbirleri ile dönüşümlü maçlar yaparak kıyasıya mücadele ettiler. Milli Badminton Sporcularının kendi aralarındaki oynadıkları çekişmeli maçlar ve küçük sporcular için düzenlenen çeşitli oyunlar coşkuyu artırdı. Düzenlenen gençlik şöleninde, gençlerin spora teşvik edilmesi ve badmintonun yaygınlaştırılması amaçlanırken, Organizasyon boyunca Badminton oynayarak, çeşitli yarışmalarla eğlenen çocuklar ve gençler, birlikte spor yapmanın keyfini çıkardılar. Günün sonunda ise katılan her sporcuya katılım belgesi takdim edildi.

Federasyon Başkanımız Firat Deniz organizasyon sonunda yaptığı açıklamada KKTC Fenerbahçeliler Derneğine 19 Mayıs Gençlik Badminton Şölenine verdikleri destekten ve işbirliğinden dolayı teşekkür etti. Gençler için bu gibi etkinliklerin önemine değinen Başkan Deniz, bu gibi sportif aktivitelerin önemli olduğunun altını çizerken, genelde sporun özelde de Badminton sporunun disiplinli ve güçlü bir gençlik yetiştirebilmenin önemli bir rolü olduğunu belirtti. Şölene ilginin çok olmasından dolayı mutluluk yaşadıklarını belirten Deniz, bu günün organize edilmesinde katkısı ve desteği olan herkese teşekkür etti. KKTC Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Tolga Ahmet Raşit ise 19 Mayıs etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen bu anlamlı etkinlik hem çocuklarımızın hem de gençlerimizin spora olan ilgisini artırmak açısından büyük bir önem taşıdığını belirtti. KKTC Fenerbahçeliler Derneği olarak Badminton sporuna gerekli desteği vereceklerini ve bu organizasyonun parçası olmalarından dolayı mutlu olduklarını belirtti. Dernek Başkanı Tolga Ahmet Raşit Dernek olarak Badminton Federasyonu ve sporcularının başarılarını takip ettiklerini ve hem federasyona hem de sporculara gerekli desteği vermeye devam edeceklerini belirtti.