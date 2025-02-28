Necati KÜLAHLILAR

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA Süper Lig Süleyman Göktaş Sezonunun 21. Haftasında bir birinden zorlu karşılaşmalar oynanacak. Lider Mağusa Türk Gücü zorlu Doğan Türķ Birliği deplasmanı gidecek. Her iki takımında galibiyet için sahaya çıkacağı maç Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda oynanacak.

Saat 18.30'da başlayacak bu kritik maçta Turgay Misk düdük çalacak. Misk'in yardımcılıklarını Halil Atlar ile Abdulkadir Karadağ yaparken Osman Özpaşa ise dördüncü hakem olarak görev alacak.

Geride kalan 20 hafta sonunda Mağusa Türk Gücü 46 puanla lider, Doğan Türk Birliği ise 42 puanla 3'üncü sırada yer alıyor. Her iki takımın da şampiyonluk hedeflediği bu sezon ilk devre Mağusa'da oynanan maç 0-0'lık eşitlikle sonuçlanmıştı.

Gecenin bir diğer karşılaşması ise Göçmenköy ile Cihangir arasında oynanacak. Cihangir’in şampiyonluk şansını kaybetmemek için mutlak üç puan için sahaya çıkacağı, Göçmenköy’ün ise puan veya puanlar almak istediği bu zorlu karşılaşma saat 18.30 da Lefkoşa Atatürk Stadı’nda başlayacak . Karşılaşmayı Fehim Dayı yönetecek. Dayı’nın yardımcılıklarını ise Serkan Özdenkci ile Arif Malek yapacak.

AKSA Süper Lig Süleyman Göktaş Sezonu

28 Şubat 2025, Cuma(18.30)

Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı Doğan T.Birliği-Mağusa T.Gücü(Turgay Misk)

Lefkoşa Atatürk Stadı Göçmenköy-Cihangir (Fehim Dayı)

1 Mart 2025, Cumartesi

14.00 Lefkoşa Atatürk Stadı Yenicami-Mesarya

14.00 Gönyeli Stadı Gönyeli-A.Yeşilova

14.00 Esentepe Erdal Barut Stadı Esentepe-Çetinkaya

14.00 Gazimağusa Canbulat Stadı TH Dumlupınar-Lefke

14.00 Karşıyaka Şampiyon Melekler Stadı Karşıyaka-DND G.Birliği

AKSA 1.Lig Süleyman Göktaş Sezonu

1 Mart 2025, Cumartesi

14.00 Lapta Şht.Şevket Kadir Stadı Lapta-Binatlı

14.00 Bostancı Tahsin Mertekçi Stadı Yalova-Düzkaya

2 Mart 2025, Pazar

14.00 Geçitkale Stadı S.Geçitkale-MH Yılmazköy

14.00 Yeniboğaziçi Osman Ergün Mehmet Stadı Yeniboğaziçi-Hamitköy

14.00 Küçük Kaymaklı Şht.Hüseyin Ruso Stadı K.Kaymaklı-Türk Ocağı

14.00 Vadili 14 Ağustos Stadı Vadili-Çanakkale

14.00 Maraş Necip Halil Kartal Stadı Ü.Maraş-Mormenekşe

14.00 Kozanköy Raif Rauf Denktaş Stadı A.Kozanköy-N.Dipkarpaz