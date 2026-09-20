Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından organize edilen AKSA Birinci Lig’de ikinci hafta maçında Yılmazköy, Mormenekşe’yi konuk etti.

Mustafa Üçöz Stadında oynanan Yılmazköy – Mormenekşe maçını Abdullah Genç yönetti. İlk 20 dakikası durgun geçen oyun bu dakikadan sonra hareketlenirken, Yılmazköy pozisyonları üreten taraf oldu. Mormenekşe ise baskı kurmasına rağmen pozisyon üretemedi.

27. dakikada soldan yapılan ortadan arka direkte Yiğit yakın mesafeden golü attı. 1 – 0 Golden sonra 3 pozisyonu olan Yılmazköy bunları değerlendiremeyince ilk devre 1 – 0 sona erdi.

İkinci devrede etkili oyuncusu Chris’ten yoksun çıkan Yılmazköy, yine de pozisyon üretti. Baskılı oynamasına rağmen, rakip savunmayı aşamayıp, pozisyon üretemeyen Mormenekşe ise rakibe pozisyon vermeye devam etti. Bu pozisyonlardan birinde 90’da Hakan Doğan skoru 2 – 0 yaptı. Uzatmalarda pozisyon bulan Mormenekşe 90+6’da Devrim Erdoğan ile gol bulsa da maç 2 – 1 tamamlandı.