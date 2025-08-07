Trendyol Süper Lig'de 2025 - 2026 sezonunda ilk hafta heyecanı bugün, 9 Ağustos Cumartesi, 10 Ağustos Pazar ve 11 Ağustos Pazartesi oynanacak maçlarla yaşanacak.

Sezonun açılış müsabakasında son şampiyon Galatasaray, bugün deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak. Haftanın kapanış mücadelesinde ise Trabzonspor, ligin yeni ekiplerinden Kocaelispor'u konuk edecek.

Avrupa kupalarında eleme müsabakaları oynayan Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir'in ilk hafta maçları TFF'nin aldığı kararla ertelendi.

Süper Lig'de ilk hafta programı ve hakemleri şöyle:

BUGÜN

21.30 Gaziantep FK – Galatasaray: Ali Şansalan

9 AĞUSTOS CUMARTESİ

19.00 Samsunspor – Gençlerbirliği: Ali Yılmaz

21.30 Antalyaspor – Kasımpaşa: Alper Akarsu

10 AĞUSTOS PAZAR

19.00 Çaykur Rizespor – Göztepe: Mehmet Türkmen

21.30 Eyüpspor – Konyaspor: Batuhan Kolak

11 AĞUSTOS PAZARTESİ

21.30 Trabzonspor – Kocaelispor: Çağdaş Altay