Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA Süper Lig ve AKSA 1.Lig'de 2025-2026 Futbol Sezonu fikstürü çekildi. Fikstür çekilişi gün saat 16.30'da Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.

Yapılan fikstür çekimi sonucunda ilk hafta maçları şöyle oldu:

1.HAFTA MAÇLARI

AKSA SÜPER LİG

Karşıyaka-Esentepe

Cihangir-A.Yeşilova

Mormenekşe-Mağusa T.Gücü

Doğan T.Birliği-Çetinkaya

CB Gençlik Gücü-K.Kaymaklı

Yenicami-Gönyeli

Dumlupınar-Yeniboğaziçi

Lefke-Mesarya

AKSA 1. LİG

Göçmenköy-Baf Ü.Yurdu

Binatlı-Aslanköy

Düzkaya-Değirmenlik

Gençler Birliği-Lapta

Maraş-Yalova

Kaplıca Karadeniz 61-MH Yılmazköy

Kozanköy-Geçitkale

Türk Ocağı-Hamitköy