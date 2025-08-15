Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA Süper Lig ve AKSA 1.Lig'de 2025-2026 Futbol Sezonu fikstürü çekildi. Fikstür çekilişi gün saat 16.30'da Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.
Yapılan fikstür çekimi sonucunda ilk hafta maçları şöyle oldu:
1.HAFTA MAÇLARI
AKSA SÜPER LİG
Karşıyaka-Esentepe
Cihangir-A.Yeşilova
Mormenekşe-Mağusa T.Gücü
Doğan T.Birliği-Çetinkaya
CB Gençlik Gücü-K.Kaymaklı
Yenicami-Gönyeli
Dumlupınar-Yeniboğaziçi
Lefke-Mesarya
AKSA 1. LİG
Göçmenköy-Baf Ü.Yurdu
Binatlı-Aslanköy
Düzkaya-Değirmenlik
Gençler Birliği-Lapta
Maraş-Yalova
Kaplıca Karadeniz 61-MH Yılmazköy
Kozanköy-Geçitkale
Türk Ocağı-Hamitköy