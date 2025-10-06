Rum basını İsrail ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak hedefiyle Gazze’ye gitmeye çalışırken uluslararası sularda İsrail güçlerinin saldırısına uğrayan Küresel Sumud Filosu’ndan kaçmayı başaran ve Güney Kıbrıs’ın Larnaka ve Baf limanlarına sığınan iki teknenin durumuyla ilgili haberler vermeyi sürdürüyor.

Alithia Rum Liman Başkanlığı’nı kaynak göstererek, Baf limanına sığınan Şirin (Shireen) isimli teknenin dün sabah denize açıldığını yazdı. Seyir talebine onay verilen teknenin yola çıkmakta gecikmesinin sebebinin mürettebat değişikliği olduğu belirtildi.

Şirin isimli teknenin motorunda Kanadalı mühendis tarafından tamirat yapıldığı, mürettebattan bazılarının tekneyi terk edip Güney Kıbrıs’tan hava yolu ile ayrıldığı ve onların yerine başkalarının gelmesi gerektiği, su ve yakıt ikmali yapıldıktan sonra dün sabah İtalya’ya gitmek üzere Baf limanından ayrıldığı kaydedildi.

Öte yandan Haravgi önce Larnaka Limanı’na sığınan, ardından, limana curise gemisi yanaşacağı gerekçesiyle Ay. Napa Marinasına çekilen Sumud filosu mensubu “Summertime Jong” isimli teknende teknik sıkıntılar görüldüğünü yazdı.

Habere göre marina müdürü, teknedeki sorunun marina görevlileri ve tekne personeli tarafından bugün araştırılacağını, arızanın türü saptandıktan sonra tamir edileceğini söyledi. Marina’ya çekildiği sırada teknede bulunan 11 kişiden 4’ünün Güney Kıbrıs’tan ayrıldığı, geriye kalanların, teknedeki arızanın giderilmesini beklediği bilgisi de verildi.