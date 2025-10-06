Politis Rum Savunma Bakanlığı tarafından, kapalı oturumlarda görüşülüp onaylanmak üzere Rum Meclisi’ne sunacağı “gizli” belgeye dayandırdığı ve Bakanlığın antentini taşıyan bir harcama grafiğiyle birlikte aktardığı haberi “Silah Sistemlerine Daha Çok Ödenek… 2026-2028’i Kapsayan Üç Yıl İçin Milli Muhafız Ordusu’nu Güçlendirmeye 532 Milyon Euro Sağlanacak” başlığıyla manşete çekti.

Habere göre “savunma” ve silahlanma için ayrılan ödenekler 2023 ve sonrasında 170 milyon euronun üzerine çıktı. Geçen perşembe günü Rum meclisinin onayına sunulan 2026 devlet bütçesinde silahlanma için 176,8 milyon euroluk ödenek yer alıyor. Rum Savunma Bakanlığı tarafından, kapalı oturumlarda görüşülüp onaylanmak üzere sunulacak “gizli” belgede yapılması öngörülen harcamalar kaydediliyor.

Rum Savunma Bakanlığı’nın 2026 bütçesinde ayrıca, silahlanma harcamalarının yukarı doğru 2027’de 180 milyon euroya, 2028’de de 175 milyon euroya yükseltileceği ve her iki bütçenin de yukarı doğru güncellenmesi olasılığının açık bırakıldığı kaydedildi.

Habere göre “yetkili” bir kaynak Politis’e “bakanlığın, savunma bütçesini devletin ekonomik olanakları çerçevesinde son yılların en üst seviyesine çıkartarak, RMMO ile birlikte hazırlanan silahlanma programını adım adım uygulamakta olduğunu” söyledi.

RMMO’nun 2026 için sahip olacağı 176,8 milyon euro ile modern imkanlar, silah ve teçhizat alarak caydırıcı ve savunma gücü haline gelmek için mevcut ve yeni sözleşmeleri hayata geçireceği kaydedilen haberde artık İsrail’den, Avrupa ülkelerinden silah sistemleri alınabildiği çok yakında ABD’den de alınabileceği belirtildi.

Habere göre,2026 içerisinde Airbus Helicopters şirketinden H145M tipi üç saldırı helikopteri daha teslim alınacak. Satın alım sözleşmesi yaklaşık 140 milyon euro karşılığında 2022’de imzalanan yeni Fransız helikopterleri, Rus yapımı MI35P tipi 11 helikopterin Sırbistan’a satılmasıyla oluşan boşluğu dolduracak.

Alınacak silah sistemleriyle ilgili Rum Savunma Bakanlığı’ndan gazeteye verilen bilgiye göre, ödeneklerin verimli ve sürdürülebilir şekilde kullanılmasına dayalı uzun ve orta vadeli silahlanma programı hazırlandı. Mevcut silah sistemlerinin olanakları, caydırıcılığı güçlendirecek ileri teknoloji sistemleri alımı kombine halde olabildiğince çok değerlendirilecek. RMMO’nun operasyonel kabiliyetinin artırılması, altyapıların iyileştirilmesiyle sıkı sıkıya bağlantılı ve bu yönde Mari’deki (Tatlısu) Evangelos Florakis deniz üssü ile Baf’taki Andreas Papandreu hava üssünün geliştirilmesi devam ediyor.

Yeni ultramodern silah sistemleri satın alımıyla RMMO’nun operasyonel olanaklarının güçlendirilmesi dışında, aynı derecede önemli olan, savunma diplomasisi de yürütülmekte olduğunu belirten gazete, Savunma ve Dışişleri bakanlıklarının AB içerisindeki güçlü ülkeler ve ABD ile ilişkileri artırmak ve Türkiye’ye karşı “ulusal çıkarlara hizmet eden ittifakları güçlendirmek” için metotlu çalıştığını belirtti.

Gazete ABD’nin Rum ve Yunan hükümetleriyle yaptığı iş birlikleri ile Doğu Akdeniz’deki varlığını genişletmekte olduğunu belirtti. ABD’nin bunun yanında enerjiye de ilgi gösterdiğini belirten gazete Rum Savunma Bakanlığı’nın, yabancı ülkelerle savunma ve güvenlik konularında iş birliğinin, Rum Yönetiminin “Türkiye karşı politikasının önemli bir parçası gördüğünü, bu iş birliklerinin RMMO’nun çok uluslu tatbikatların plan ve icrasına katılarak operasyonel hazırlık durumunu artırması açısından da çok faydalı bulduğunu belirtti.

Habere göre, Rum Yönetimi yabancı ülkelerle ilişkileri güçlendirmede, bölgesel iş birliklerini ilerletme, ABD ile ilişkileri geliştirme ve Ortak Savunma Politikası eksenlerinde hareket ediyor.

Bölgesel iş birliklerini ilerletme ekseninde Avusturya, Fransa, Almanya, Portekiz, İtalya, Hollanda, Romanya, Slovakya vb ile savunma ve güvenlik alanlarında ikili iş birlikleri geliştirildiği belirtilen haberde, bölgedeki İsrail, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan Ürdün, Lübnan ve Birleşik Krallık, Hindistan ve Slovenya gibi diğer önemli ülkelerle iş birlikleri geliştirilirken, Rum Yönetiminin Ermenistan ve 11 Mi35P saldırı helikopterini sattığı Sırbistan’la da iş birliğini artırdı.

ABD ile ilişkilerin geliştirilmesi ekseninde, RMMO'nun gece görüş dürbünü ve patlayıcı mekanizmaları etkisiz hale getiren robot sistemi gibi “ölümcül teçhizat” satın aldığı kaydedilen haberde, RMMO ve ABD silahlı kuvvetleri arasında yıllık ortak tatbikat ve eğitimler gerçekleştirildiği, RMMO mensuplarının ABD’deki askeri kurum ve akademilere katıldığı belirtildi.

Haberde, RMMO’nun, New Jersey Eyaleti Ulusal Muhafızlarının iş birliği ile ilgili SPP (State Partnership Program) programına katılımının da önemli görüldüğü kaydedildi.

Ortak Savunma Politikası ekseninde ise Rum Savunma Bakanlığı AB Daimi Temsilciliği’nde Askeri Komitede bulundurduğu 4 personel ile askeri ve diğer konulardaki karar mekanizmalarında yer aldığı kaydedilen haberde, bakanlığın ayrıca Askeri Kurmaylık (EUMS), Güvenlik ve Savunma Koleji (ESDC) ve Askeri Operasyon Planlama ve İcra Olanakları (MPCC) gibi kurumsal organlara 7 personeliyle katıldığı ifade edildi. Habere göre, Rum Yönetimi ayrıca AB Ortak Savunma ve Güvenlik Politikası operasyonlarında yer alıyor ve Daimi Yapılandırılmış İş Birliği’nin (PESCO) 9 programına katılıyor. Arama ve Kurtarma Koordinasyon Merkezi ile arama ve kurtarma alanlarında “egemenliğini” öne çıkarmaya çalışıyor.