Avrupa Komisyonu’nun “altın pasaport” skandalı konusunda Güney Kıbrıs aleyhinde başlattığı ihlal prosedürüne son vermeye karar verdiği belirtildi.

Politis gazetesi konuyla ilgili haberinde, Avrupa Komisyonu’nun, Güney Kıbrıs’ta ülkeye yatırım yapılması karşılığında vatandaşlık verilmesi olarak bilinen ancak sonra skandala dönüşen "altın pasaportlar" konusunda Güney Kıbrıs aleyhinde başlattığı ihlal prosedürüne son vermeye karar verdiğini yazdı.

Gazete, Hukuk Dairesi tarafından yapılan açıklamaya dayanarak, Avrupa Komisyonu’nun; “Kıbrıs Yatırım Programı” aracılığıyla yabancı yatırımcılara vatandaşlık verilmesiyle ilgili olarak Güney Kıbrıs aleyhinde başlattığı ihlal sürecine son verdiği konusunda resmen Rum Yönetimini bilgilendirdiğini iletti.

Avrupa Komisyonu’nun alınan önlemlerle birlikte Rum Yönetimi’nin AB hukukuyla uyum sağladığını düşündüğünü kaydeden gazete, ihlal prosedürünün Avrupa Komisyonu’nun “Kıbrıs Yatırım Programı” aracılığıyla Kıbrıs vatandaşlığı verilmesinin AB hukukunu ihlal ettiğine karar verdiği zaman başladığını ve Rum hükümetin de 2020’de derhal programa son verdiğini anımsattı.

- Güney Kıbrıs’a uyarı mektubu

Öte yandan Fileleftheros gazetesi ise haberinde, Avrupa Komisyonu’nun başka bir konuda Güney Kıbrıs’ın da aralarında bulunduğu 19 AB üyesi ülke aleyhinde ihlal prosedürü başlatmaya karar verdiğini haber verdi.

Avrupa Komisyonu’nun “ulusal bina yenileme planlarını” belirlenen tarihe kadar sunmadıkları için söz konusu 19 üye devlet aleyhinde ihlal prosedürü başlatmaya karar verdiğini kaydeden gazete, planların sunulmasıyla ilgili son tarihin 31 Aralık 2025 olduğunu belirtti.

Haberde, Avrupa Komisyonu’nun prosedür çerçevesinde, söz konusu yükümlülüğü yerine getirmeyen üye devletlere resmi uyarı mektubu gönderdiği ifade edildi.