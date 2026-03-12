Güney Kıbrıs’ta görülen şap hastalığı sebebiyle hayvan itlaflarına karşı çıkan Rum hayvancılar, dün protesto gösterisi düzenledi ve eylemlerini sertleştirecekleri uyarısında bulundu.

AB Sağlık ve Hayvan Refahı Komiseri Oliver Varhelyi, yarın Güney Kıbrıs’a ziyaret ederek, Rum Yönetimi'nin AB müktesebatından sapma taleplerini görüşecek

Fileleftheros ve diğer gazeteler, Güney Kıbrıs’ta şap hastalığı tespit edilen mandıralardaki tüm hayvanların itlafına karşı çıkan hayvancıların dün bir protesto eylemi gerçekleştirdiklerini ve hasta olmayan hayvanların itlaf edilmemesi yönünde taleplerinin kabul edilmemesi durumunda eylemlerini yoğunlaştıracakları uyarısında bulunduklarını yazdılar.

Gazete, Güney Kıbrıs genelinden bir grup hayvancının dün “Aradipu” köyü girişinde toplanarak “Aradipu-Athienu (Kiracıköy)” yolunu sembolik olarak 10 dakikalığına kestiklerini belirtirken hayvancıların yaptıkları açıklamalarda ise, birkaç hasta hayvan tespit edilen mandıralardaki tüm hayvanların itlaf edilmesine karşı olduklarını dile getirdiler.

Bazı hayvancılar, taleplerinin dikkate alınmaması durumunda eylemlerini büyüteceklerini, havaalanları, limanlar ve yolları kapatma eylemlerine gideceklerini belirterek KKTC’de şap hastalığının varlığını sürdürdüğü bir ortamda hastalığın yayılmasının nasıl engelleneceği sorusunu da gündeme getirdiler.

Gazete, hayvancıların eylemine Rum Meclisi Tarım Komitesi Başkanı DİSİ Milletvekili Yannakis Gavriil ve diğer partilerden bazı milletvekillerinin de destek verdiklerini belirtirken Rum Meclisi Tarım Komitesi Başkanı DİSİ Milletvekili Yannakis Gavriil’in ise hükümetin hastalıkla mücadeleyi tam bir karmaşayla yürüttüğü eleştirisinde bulundu.

Gavriil, Rum Tarım Bakanı’nın mecliste yaptığı konuşmada, sadece şiddetli semptomlar gösteren hayvanların itlaf edilecekleri şeklinde açıklamada bulunduğunu ancak aksi yönde eylemlerin devam ettiğini belirtti.

Gavriil; “Hiçbir planlama yok, kimse ne yapması gerektiğini bilmiyor” şeklinde konuştu.

- Tarım Bakanı’nın istifası isteniyor

Gazete bir diğer haberinde ise, Rum Tarım Bakanı Maria Panayotu’nun istifası yönünde taleplerin dün yoğunlaştığını, Rum Meclisi ve DİSİ Başkanı Annita Dimitriu’nun dün yaptığı açıklamada Panayotu’nun sorumluk üstlenmesi ve istifa etmesi çağrısında bulunduğunu aktardı.

Dimitriu, hastalıkla ilgili durumun “dramatik ve kontrol dışı bir hal aldığı” eleştirisinde bulundu.

Dimitriu ayrıca, Avrupa Halk Partisi Başkanı Manfred Weber’e de bir mektup göndererek, “protokollerde nelerin geçerli olup olmadığının ve değişmelerinin mümkün olup olmadığının netleştirilmesi, bütünlüklü ve şeffaf bir plan oluşturulması, uzmanlardan oluşan bir ekibin kurulması ve tazminat planlarının hazırlanması taleplerini iletti. Dimitriu, kendi görüşlerinin ise sadece semptomlu hayvanların itlafından yana olduğunu vurguladı.

Gazete, Dimitriu’ya ise yanıtın Rum Başkanlık Sarayı Basın Ofisi Müdürü Viktoras Papadopulos’tan geldiğini ve Papadopulos’un Dimitriu’yu “milletvekilliği seçimlerin hedefleyen popülist politikalar çerçevesinde açıklama yapmakla” suçladığını yazdı.

Haberde ayrıca Rum Ekologlar Hareketi’nin de dün yaptığı açıklamayla bakanın görevden alınmasını istediği, AKEL’in ise bu yöndeki talebini günler önce dile getirdiği hatırlatıldı.

- AB Sağlık ve Hayvan Refahı Komiseri Oliver Varhelyi yarın Güney’de olacak

Gazete, AB Sağlık ve Hayvan Refahı Komiseri Oliver Varhelyi’nin ise yarın adaya geleceğini, bu ziyaretin sonunda ortamın netleşmesinin beklendiğini yazdı.

Haberde, Rum hükümetinin toplu itlaflar öngören protokolden sapma talebinin Varhelyi’nin yarınki temaslarında gündeme geleceği, Varhelyi’nin yarın Rum Yönetimi Lideri Nikos Hristodulidis ve konunun tüm taraflarıyla temaslar gerçekleştirmesinin beklendiği ifade edildi.