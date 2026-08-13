Futbolda yeni sezon hazırlıklarını sürdüren takımlar transfer çalışmalarını sürdürürken, Süper Lig ekibi Karşıyaka ile Birinci Lig ekibi Lefke arasında takas transferi gündeme geldi.

Karşıyaka başkanı Umut Düzdaban, hazırlık dönemi başında Mağusa Türk Gücü’ne transferi gündeme gelen stoper İlker Tek’in Karşıyaka’ya geri döndüğünü açıkladı.

Karşıyaka stoper transferi için Lefke’den Kaan Savaşkan’ın transferindeki ısrarını sürdürürken, Karşıyaka ve Lefke kulüpleri arasında Kaan Savaşkan ve İlker Tek’in takas transferleri gündeme geldi. Taraflar arasında takas görüşmeleri devam ediyor.