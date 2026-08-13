2026-2027 futbol sezonu öncesi hazırlıklarını sürdüren Süper Lig ekiplerinden Yenicami Ağdelen Kulübü (YAK) ile 1. Lig temsilcisi Larnaka Gençler Birliği, hazırlık maçında karşı karşıya geldi.

Türkmenköy Stadı’nda oynanan karşılaşmada iki takım da gol yollarında etkili olurken, mücadele 2-2’lik eşitlikle tamamlandı.

Yeni sezon öncesinde kadro ve oyun planlarını şekillendirmeye çalışan Yenicami ile Larnaka Gençler Birliği, oynadıkları hazırlık karşılaşmasıyla eksiklerini görme fırsatı buldu.

Her iki ekip de sezon öncesi hazırlıklarını sürdürecek.