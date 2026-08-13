Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonu, 88 günlük aranın ardından oynanacak Galatasaray - Çorum Futbol Kulübü maçıyla başlayacak. 13 ilden 18 takım, 282 gün sürecek toplam 306 maçlık süreçte hedefleri için mücadele edecek.

Ligi son 3 sırada tamamlayan takımlar, 2027-2028 sezonunda 1'inci Lig'de ter dökecek.

Sezonun ilk "büyük" karşılaşması, 4'üncü haftada Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak.

6'ncı haftada Trabzonspor - Galatasaray, 8'inci haftada Trabzonspor ile Beşiktaş kozlarını paylaşacak.

Süper Lig'in 9'uncu haftasında ise Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin heyecanı yaşanacak. 13'üncü haftada Beşiktaş ile Galatasaray, 15'inci haftadaysa Fenerbahçe ile Trabzonspor karşılaşacak.

TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN?

22 Haziran'da başlayan birinci transfer ve tescil dönemi, 4 Eylül'de bitecek. Ara transfer dönemi ise 1 Ocak 2027'de başlayıp 5 Şubat'ta sona erecek.

34 haftalık süreç, 23 Mayıs 2027'de tamamlanacak. Sezonun ilk yarısı, 21 Aralık'ta sona erecek. Süper Lig'in ikinci devresi ise 15 Ocak'ta başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulunun açıklamasına göre, ligde ilk hafta maçlarında düdük çalacak hakemler şunlar:

BUGÜN

21.30 Galatasaray-Arca Çorum FK: Batuhan Kolak

15 Ağustos Cumartesi:

19.00 Kasımpaşa-Trabzonspor: Gürcan Hasova

19.00 TÜMOSAN Konyaspor-Çaykur Rizespor: Cihan Aydın

21.30 Gençlerbirliği-Fenerbahçe: Oğuzhan Aksu

21.30 Gaziantep FK-Corendon Alanyaspor: Yasin Kol

16 Ağustos Pazar:

19.00 İstanbul Başakşehir-Kocaelispor: Mehmet Türkmen

21.30 Amed Sportif Faaliyetler-Erzurumspor FK: Halil Umut Meler

21.30 Beşiktaş-Eyüpspor: Oğuzhan Çakır

17 Ağustos Pazartesi:

21.30 Samsunspor-Göztepe: Kadir Sağlam