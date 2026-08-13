Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonu, 88 günlük aranın ardından oynanacak Galatasaray - Çorum Futbol Kulübü maçıyla başlayacak. 13 ilden 18 takım, 282 gün sürecek toplam 306 maçlık süreçte hedefleri için mücadele edecek.
Ligi son 3 sırada tamamlayan takımlar, 2027-2028 sezonunda 1'inci Lig'de ter dökecek.
Sezonun ilk "büyük" karşılaşması, 4'üncü haftada Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak.
6'ncı haftada Trabzonspor - Galatasaray, 8'inci haftada Trabzonspor ile Beşiktaş kozlarını paylaşacak.
Süper Lig'in 9'uncu haftasında ise Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin heyecanı yaşanacak. 13'üncü haftada Beşiktaş ile Galatasaray, 15'inci haftadaysa Fenerbahçe ile Trabzonspor karşılaşacak.
TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN?
22 Haziran'da başlayan birinci transfer ve tescil dönemi, 4 Eylül'de bitecek. Ara transfer dönemi ise 1 Ocak 2027'de başlayıp 5 Şubat'ta sona erecek.
34 haftalık süreç, 23 Mayıs 2027'de tamamlanacak. Sezonun ilk yarısı, 21 Aralık'ta sona erecek. Süper Lig'in ikinci devresi ise 15 Ocak'ta başlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulunun açıklamasına göre, ligde ilk hafta maçlarında düdük çalacak hakemler şunlar:
BUGÜN
21.30 Galatasaray-Arca Çorum FK: Batuhan Kolak
15 Ağustos Cumartesi:
19.00 Kasımpaşa-Trabzonspor: Gürcan Hasova
19.00 TÜMOSAN Konyaspor-Çaykur Rizespor: Cihan Aydın
21.30 Gençlerbirliği-Fenerbahçe: Oğuzhan Aksu
21.30 Gaziantep FK-Corendon Alanyaspor: Yasin Kol
16 Ağustos Pazar:
19.00 İstanbul Başakşehir-Kocaelispor: Mehmet Türkmen
21.30 Amed Sportif Faaliyetler-Erzurumspor FK: Halil Umut Meler
21.30 Beşiktaş-Eyüpspor: Oğuzhan Çakır
17 Ağustos Pazartesi:
21.30 Samsunspor-Göztepe: Kadir Sağlam