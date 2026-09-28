Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Faiz Sucuoğlu, Ercan Havalimanı’nda havacılık güvenliğinin, operasyonel verimliliğin ve hizmet kalitesinin daha da yükseltilmesinin öncelikleri arasında olduğunu belirtti.

Bakanlık’tan yapılan açıklamaya göre, Bakan Sucuoğlu, Ercan Havalimanı’nı ziyaret ederek, havalimanının mevcut durumu, teknik altyapısı ve ihtiyaçlarını yerinde değerlendirdi.

Sucuoğlu’na ziyaretinde Bakanlık Müsteşarı Murat Salel, Bakanlık Müdürü Selcan Erkan, Özel Kalem Müdürü Hande Güzoğlu, Sivil Havacılık Dairesi Müdürü Hayran Bolkan, Trafik Dairesi Müdürü Ahmet Aydın ve Meteoroloji Dairesi Müdürü Mediha Orun Sarp eşlik etti.

Toplantıya ayrıca, T&T Havalimanı İşletmeciliği Genel Müdürü Serhat Özçelik ile T&T yetkililerinin katıldığı da kaydedildi.

Toplantıda, altyapı ve modernizasyon yatırımları, Ercan Havalimanı çıkışında yaşanan trafik sıkışıklığı ve park sorunu, online pasaport uygulaması, acil durumlara müdahale kapasitesi ve meteorolojik altyapının havacılık güvenliği açısından önemi konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

-Sucuoğlu: “Büyük ölçekli altyapı ve modernizasyon yatırımları önemli ölçüde ilerledi”

Bakan Sucuoğlu, toplantıda havalimanında büyük ölçekli altyapı ve modernizasyon yatırımlarının önemli ölçüde ilerlediğini aktararak, günlük operasyonları etkileyen küçük ancak önemli sorunların da hızla çözülmesi gerektiğini vurguladı.

“Okyanusu geçtik, derede boğulmayalım.” diyen Sucuoğlu, küçük sıkıntıların da aşılmasının önemli olduğunu kaydetti.

Sucuoğlu, halkın beklediği hizmet kalitesinin sağlanması için projelerin yalnızca kâğıt üzerinde kalmaması ve sahada hızla sonuçlandırılması gerektiğini de belirtti.

Havacılık sektöründeki altyapı yatırımları ile teknik dönüşüm süreçlerinin takvimini yakından takip edeceklerini de ifade eden Sucuoğlu, önceliklerinin havacılık güvenliğinin, operasyonel verimliliğin ve hizmet kalitesinin daha da yükseltilmesi olduğunu yineledi.

Araçların uzun süreli olarak havalimanı çıkışında bırakılmasının yarattığı yoğunluğun görüşüldüğü toplantıda, zabıta ekiplerinin araç çekme konusunda yetkisinin bulunmaması nedeniyle yaşanan sorunlar değerlendirildi. Toplantıda, zabıta sayısının artırılması, devriye uygulamalarının güçlendirilmesi ve çekici hizmetinin daha etkin hale getirilmesi konuları ele alındı.

Toplantının önemli gündem maddelerinden birinin de online pasaport uygulaması olduğu belirtilen açıklamada, Ercan Havalimanı’nda online pasaport işlemlerine yönelik altyapının bulunduğu ve uygulamanın gerekli onay süreçlerinin tamamlanması sonrasında hayata geçirilmesinin değerlendirildiği kaydedildi.

-Özçelik: “Online pasaport hayat bulmalı”

T&T Genel Müdürü Serhat Özçelik, uygulamanın hayata geçirilmesinin havalimanındaki işlemlerin hızlandırılması ve hizmet kalitesinin artırılması açısından önemli olduğunu ifade ederek, “Online pasaport hayat bulmalı.” dedi.

Personel ihtiyacının giderilmesine yönelik çalışmaların da sürdüğü belirtilirken, özellikle operasyonel alanlarda yaşanan personel sıkıntısının aşılması için atılacak adımlar ele alındı.

Özçelik, Ercan Havalimanı’nın disiplinli bir şekilde işletildiğini ve havalimanının yıllık yaklaşık 6 milyon 300 bin yolcuyla ciddi bir hava trafiğine hizmet verdiğini kaydetti.

Havalimanındaki acil müdahale altyapısına ilişkin ihtiyaçlar da değerlendirilirken, iki yeni itfaiye aracının yakın zamanda hizmete alınacağı belirtildi.

Özçelik ayrıca yeni bina ihtiyaçlarının ve yapılması gereken keşiflerin değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

-Sarp: “Havalimanında pist başlarını görebilecek nitelikte bir meteoroloji kulesine ihtiyaç var”

Toplantıda, Meteoroloji Dairesi Müdürü Mediha Orun Sarp, havalimanında pist başlarını görebilecek nitelikte bir meteoroloji kulesine ihtiyaç bulunduğunu belirtti.

Sarp, havacılık güvenliği açısından meteorolojik gözlemlerin önemine dikkat çekerek, pist başlarını doğrudan görebilecek bir meteoroloji kulesinin gerekli olduğunu ifade etti.

T&T Genel Müdürü Özçelik ise, meteorolojik hizmetlerin havacılık operasyonlarının ayrılmaz bir parçası olduğunu belirterek, teknik altyapının uluslararası standartlara uygun şekilde geliştirilmesi gerektiğini vurguladı. Özçelik, ayrıca, “Meteorolojiyi yok saymak intiharla eşdeğerdir.” ifadesini kullandı.