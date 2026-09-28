Halkın Partisi (HP) Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyesi Yusuf Avcıoğlu, Bakanlar Kurulu kararıyla Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’na (Kıb-Tek) farklı para birimlerinde yeni “overdraft” limitleri açılmasını eleştirdi.

Yazılı açıklama yapan Avcıoğlu, Resmi Gazetede yayımlanan karara göre, Kıb-Tek’in çeşitli ödemelerinde kullanılmak üzere bankalardan toplam 26 milyon ABD doları, 470 milyon TL ve 8,5 milyon Euro tutarında "overdraft" hesap limiti kullanmasına izin verildiğini belirtti.

"Overdraftın" piyasadaki en yüksek faizli borçlanma yöntemlerinden biri olduğunu kaydeden Avcıoğlu, kurumun uzun vadeli ve planlı finansman yerine bu yola mahkum edilmesinin "kasanın boşaldığının itirafı" olduğunu savundu.

“Resmi Gazetede yayımlanan son kararla kurumun sırtına yeni borç yükleri bindirildiğini gördük.” ifadelerine yer veren Avcıoğlu, üç farklı para biriminden birden "overdraft" limitlerinin açıldığını belirtti.

Avcıoğlu, kurumun denetlenmiş mali raporlarının beş yıldır kamuoyuna açıklanmadığını, “çeşitli ödemeler” ifadesinin belirsiz bırakıldığını, faiz yükünün halka zam olarak yansıyabileceğini ve bu tablonun özelleştirme ya da devir senaryolarına zemin hazırlayabileceğini iddia etti. Kıb-Tek’in toplumun öz varlığı olduğunu belirten Avcıoğlu, eleştiriler yöneltti.