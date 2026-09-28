Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), "sahte" olarak nitelendirdiği tam gün eğitim uygulamasıyla ilgili hazırladığı araştırma raporlarını çarşamba günü saat 11.00’de sendika binasında düzenleyeceğini basın toplantısında açıklayacağını duyurdu.

Sendika, ayrıca perşembe günü saat 12.00’de Şehit Hüseyin Ruso Ortaokulu’nda eğitimin geldiği noktayı tüm yönleriyle bir kez daha kamuoyunun gündemine taşıyacaklarını belirtti.

KTOEÖS’ten yapılan açıklamaya göre, sendikanın eğitimin nitelikli, parasız, kamusal, laik ve bilimsel olması, ayrıca ülkeyi ve çocukları gelecek çağdaş dünyaya hazırlamasına büyük önem verdiği kaydedildi.

“Geleceğimiz, çocuklarımız ve ülkemiz için bıkmadan mücadele edeceğiz.” denilen açıklamada, hükümetin son üç yıldır eğitimde tam gün uygulamasına geçildiğini söylediği belirtilerek, bu konuda eleştiriler yöneltildi.

Açıklamada, eğitimde kadroların eksik ve hiçbir okulda bütçenin olmadığı, deprem fonu adı altında halktan para toplanmasına rağmen okulların yüzde 70’inin henüz güçlendirilmediği, çocukların konteyner sınıflara mahkum edildiği, kalabalık sınıflar ve okullar yaratıldığı, ailelerin çocuklarını istediği okula gönderemez duruma geldiği, okullarda akran zorbalığı ve şiddet olaylarının son 5 yılda yüzde 66’ya yakın arttığı ve özel okulların oranının yüzde 20’yi geçtiği ileri sürüldü.

Meslek liselerinin artık usta ve ara eleman yetiştirme misyonunu kaybettiğinin savunulduğu açıklamada, eğitim politikalarına yönelik eleştiriler sürdürüldü.

“Öğretmenler göç yasasına mahkum edilmiş, geçim derdine düşürülmüş; büyük bir adaletsizlik ve çaresizlik içerisinde görev yaparken sürekli hedef gösterilmekte, suçlu görülmekte ve sorumlu tutulmaktadır.” ifadelerine yer verilen açıklamada, öğrenciler için yaparak ve yaşayarak öğrenme ortamının bittiği ve devlet okullarının parasız olmaktan çıkarıldığı savunuldu.

“Nitelikli, bilimsel, laik ve parasız eğitim ülkenin ihtiyacı olduğu kaydedilen açıklamada, “Bu çocuklar bizim geleceğimizdir ve bunun için mücadeleden asla vazgeçmeyeceğiz.” denildi.

“Üç yıldır uygulamaya sokulan bu ‘sahte tam günün’ ne olduğunu velilerimiz, öğrencilerimiz, okul idarecilerimiz ve öğretmenlerimiz çok iyi bilmektedir.” ifadelerine yer verilen açıklamada, eğitimde gerçek reform için hiç bıkmadan çalışacakları belirtildi.