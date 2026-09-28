Güney Kıbrıs’taki AKEL partisinin de son yaşanan gelişmelerin ardından Cyprus Forum’dan çekildiği belirtildi.

Haravgi gazetesi konuyla ilgili haberinde AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu ile partinin diğer yetkililerinin Cyprus Forum’a katılmayacaklarını yazdı.

AKEL’den yapılan açıklamada, Stefanu’nun cumartesi günü Cyprus Forum organizatörlerini kararı konusunda bilgilendirdiği belirtildi.

AKEL tarafından yapılan açıklamada “aşırı sağın histerik söylemlerinin kamuoyu diyaloğunu belirlemesinin mümkün olmadığı” vurgulanırken, AKEL’in kararının Lefkoşa Türk ve Lefkoşa Rum belediye başkanları Mehmet Harmancı ile Haralambos Pruncos’un forumdan çekilmesini izlediği belirtildi.

Haberde Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı’nın, Cyprus Forum davetinde ünvanının Güney Kıbrıs’taki aşırı sağ ELAM’ın baskısı üzerine değiştirilmesinin ardından forumdan ayrıldığı, Pruncos’un da bunun akabinde dayanışma göstergesi olarak forumdan çekildiği anımsatıldı.