Başbakanlık, Girne açıklarında meydana gelen Filo Jet faciasına ilişkin yürütülen dip arama çalışmalarında iki naaşa daha ulaşıldığını açıkladı.

Yapılan açıklamaya göre, batığın yaklaşık 1.000 metre uzağında ve 570 metre derinlikte sürdürülen arama faaliyetleri sırasında iki naaş tespit edildi.

Bulunan naaşların kayıp yolculara ait olup olmadığının belirlenmesi ve kimliklerinin tespit edilmesi amacıyla DNA incelemelerinin başlatıldığı bildirildi.

Başbakanlık, inceleme sonuçlarının alınmasının ardından ailelere gerekli bilgilendirmenin yapılacağını kaydetti.

Batık çevresindeki dip arama çalışmalarının devam ettiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Devlet olarak kayıp yolcularımıza ulaşıncaya kadar arama çalışmalarını sürdüreceğiz.”

Başbakanlık, hayatını kaybeden yolculara Allah’tan rahmet, kayıp yakınlarına ise sabır ve metanet diledi.