Polis Genel Müdürlüğü, İtfaiye Haftası’nda mutfak yangınlarıyla ilgili uyarı ve bilgilendirmede bulundu.

Polis Genel Müdürlüğü yaptığı açıklamada, yemek pişirilen tencere veya tavanın alevlenmesi halinde kesinlikle üzerine su dökülmemesi uyarısı yaptı. Suyun, yangının büyümesine ve alevlerin yayılmasına neden olacağı kaydedildi.

Böyle bir durumda ocağın kapatılması, tencere veya tavanın hareket ettirilmemesi gerektiği belirtildi.

Alevlere uygun bir yangın söndürme cihazı ile müdahale edilebileceği, böyle bir olanak bulunmuyorsa bir bezin ıslatılıp fazla suyunu sıktıktan sonra tencere veya tavanın üzerine dikkatlice örtülmesi gerektiği vurgulanan açıklamada, bu adımla, hava ile teması kesilen yangının söneceği bildirildi.

