Cimnastik Federasyonuna bağlı Lefkoşa Cimnastik Kulübü’nün başarılı sporcusu Su Sönmez, 16–25 Kasım 2025 tarihleri arasında Polonya’da düzenlenen IDO World Dance Championship’te sahne almaya başladı.

700 dansçının katıldığı şampiyonada yarışan Sönmez, 7 farklı kategoride boy gösterecek ve şampiyonluk kovalayacak.

Su Sönmez, antrenörü Nezihe Erken eşliğinde dün ilk yarışmalarını gerçekleştirdi. Samba Chachacha Rumba Pasodoble ve Jive kategorilerinde 28 dansçı içinden yarı finale kalan Sönmez, Dünya 7’ncisi olarak ilk kez katıldığı şampiyonada büyük bir başarıya imza attı.

Geçtiğimiz hafta Kıbrıs’ın güneyinde katıldığı yarışmada 7 dalda şampiyon olarak dikkat çeken Sönmez’in Polonya’daki başarısı mutluluk yarattı.

Su Sönmez, cuma ve cumartesi günü iddialı olduğu ve şampiyonluk için sahne alacağı Salsa ile Bachata dallarında Dünya şampiyonluğu kovalayacak.