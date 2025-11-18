Voleybol Liglerinde 24 Eylül tarihinde başlayan 2025-2026 Sezonu programında ilk 8 Hafta müsabakaları tamamlandı. Bu süreç içerisinde toplam 79 karşılaşma oynandı.

Büyükler Liginde 8. hafta, U17 Kızlar Ligi A ve B Grubu, U13 Kızlar Ligi A ve B Grubu ve U17 Erkeklerde 9. Hafta müsabakaları oynanacak.

Voleybol Liglerindeki müsabakalara Okulların Sınav Haftası nedeni ile 26 Kasım Tarihine kadar ara verildi.

26 Kasım tarihinde başlayacak olan 9. Hafta Programında 13 karşılaşma oynanacak.

LİGLERDE SON DURUM

Büyük Bayanlarda Play Off Sıralamısı için mücadele devam ediyor. İlk 4 takımın Play Off a yükseleceği ve 1-4, 2-3 Yarı Final eşleşmesinin uygulanacağı sistemde DAÜ , LVA ve Cihangir arasında ki zirve yarışı devam ediyor. 3 Takımda şuana kadar birer mağlubiyetle Lig yarışına devam ediyor.

Büyük Erkeklerde DAÜ 7 Puanla zirvede yer alıyor.

U17 KIZLARDA LİG MÜCADELESİNDE SON İKİ HAFTA

A ve B Gruplarında 10 Takımın mücadele ettiği ve gruplarında ilk iki sırayı alacak olan takımların FİNAL FOUR a yüksleceği yarışda son iki haftaya girildi.

A Grubunda son iki haftaya girilirken GMBÇS ve EKB Final Foura kalmayı garantiledi. İki Takım 26 Kasım da Grup Birinciliği için karş karşıya gelecek.

B Grubunda DAÜ Final Foura kalmayı garantiledi. MSA ile Cihangirin son iki haftada yapacağı karşılaşmalar Final Four a kalacak ikinci takımı belli edecek. Her iki takımnda 12 puanı bulunuyor. MSA 2 , Cihangir 1 müsabaka daha oynanyacak.

U17 Erkeklerde GMBÇS ve EKBV Finale yükslemek için büük bir avantaj elde ettiler.

U13 KIZLARDA FİNAL FOUR İÇİN SON İKİ HAFTA

A ve B Gruplarında 8 takımın mücadele ettiği U13 Kızlar Liginde Final Foura kalma mücadelesi devam ediyor.

A Grubunda MVOSD ile EKBV Final Foura kalmayı garantileyen takımlar oldu. Grup Birincisini belli edecek olan karşılaşma 29 Kasımda oynanacak MVOSD rakibi EKB den tek set alması halinde klasmanı 1. sırada tamalayacak.

B Grubunda şuna kadar oynadığı tüm karşılaşmaları kazanarak 18 puanla Final Foura kalmayı garantiledi. Final Foura kalacak ikinci takım 29 Kasım da oynanacak maçların ardından belli olacak.

U13 KIZ , U17 KIZ ve U17 Erkek Finallerinin tamamlanmasının ardından , U17 Kızlarda Final Foura yükslen takımlar ve U17 Erkekler 3. Osman Çetintaş Kupası için mücadele edecek.

2025-2026 Sezonuna bu organizasyonların tamamlammasının ardından sırası ile 3. Şampiyon Melekler Kupası ,14. Rauf Denktaş Kupası , Büyükler Play Off Müsabakaları , U15 Kız , U15 Erkek , U19 Kız ve U19 Erkek Ligleri ile devam edilecek.