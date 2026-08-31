Demokrat Parti Genel Sekreteri ve Girne Milletvekili Serhat Akpınar, gemi kazasıyla ilgili Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı’na yazılı soru sundu.

Akpınar, meydana gelen kazanın, yolcu taşımacılığında can güvenliği, teknik yeterlilik ve kamusal denetim süreçlerine ilişkin cevaplandırılması gereken ciddi soruları gündeme getirdiğini belirtti.

Kazanın kesin nedeninin ancak uzmanlar tarafından yürütülecek kapsamlı, bağımsız ve bilimsel bir teknik inceleme sonucunda ortaya konulabileceğini vurgulayan Akpınar, geminin hangi teknik belgeler, denetimler ve idari değerlendirmeler sonucunda Girne Limanı’ndan sefere çıkmasına izin verildiğini sormanın hem Cumhuriyet Meclisinin hem de milletvekillerinin kamu adına taşıdığı denetim sorumluluğunun bir gereği olduğunu kaydetti.

Akpınar, bu nedenle FİLO JET’in hat ve sefer izinlerinden klas ve güvenlik sertifikalarına, yapılan teknik denetimlerden alüminyum gövdenin yapısal durumuna, stabilite hesaplarından yolcu kapasitesine, geçmiş teknik kayıtlarından Türk Loydu tarafından gerçekleştirilen denetimlere kadar uzanan yazılı soruyu Cumhuriyet Meclisi Başkanlığına sundu.

Geminin yaklaşık 514 metre derinlikte bulunmasının teknik incelemeye engel teşkil etmediğini belirten Akpınar, geminin geçmiş teknik kayıtları ile ilgili de sorular yöneltti.

“İnsan hayatının söz konusu olduğu yerde hiçbir denetim şekli bir prosedüre, hiçbir teknik belge de dosyada bulunması gereken bir evraka indirgenemez.” diyen Akpınar, belgeleriyle, raporlarıyla ve bütün şeffaflığıyla kamuoyuna cevap verilmesi beklentisini dile getirdi.