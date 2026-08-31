Güney Kıbrıs’ın tanınmış ralli pilotlarından ve Limasol’un renkli simalarından Dimis Mavropoulos, deniz kazasında yaşamını yitirdi.

Gazimağusa Körfezi'nin güney ucunda olan, Aya Napa beldesine bağlı Cape Greco açıklarında etkili olan şiddetli hava koşulları, bölgede demirli tekneleri sürükledi. Bazı tekneler bağlı oldukları yerlerden koparak kayalıklara çarptı.

Edinilen bilgilere göre, Mavropoulos’un teknesinde bulunan eşi ve kızı, yükselen dalgalar nedeniyle denize atladı. İki kadın polis helikopterleri tarafından kurtarıldı.

Mavropoulos ise tekne ve kıyıdan uzakta, denizde bilinci kapalı halde bulundu. Helikopterle bölgeden alınarak ambulansla hastaneye kaldırılan Mavropoulos’un hayatını kaybettiği belirlendi.

TEKNESİ YAZ AYLARININ VAZGEÇİLMEZİYDİ

76 yaşındaki Mavropoulos’un yıllardır her yaz teknesini Konnos Körfezi’ne getirdiği ve ailesi ile arkadaşlarıyla burada uzun süre geçirdiği biliniyordu.

Teknesinin bakım ve onarımını büyük ölçüde kendisi yapan Mavropoulos için deniz ve teknesi hayatının önemli tutkuları arasındaydı. Yaz aylarında ailesini ve dostlarını teknesinde ağırlıyordu.

LİMASOL KARNAVALI’NIN DA SİMGE İSİMLERİNDENDİ

Dimis Mavropoulos, motor sporlarının yanı sıra Limasol Karnavalı ile de özdeşleşmiş isimlerden biriydi.

Onlarca yıl karnaval etkinliklerine katılan Mavropoulos, 2014 yılında ekonomik kriz dönemine göndermede bulunan “Büyük Mnimonios” karakteriyle Karnaval Kralı olmuştu.

Otomobillerini ve kamuoyundaki tanınırlığını sosyal sorumluluk çalışmalarında da kullanan Mavropoulos, Kıbrıs Kanserle Mücadele Derneği ve otizmli çocuklar yararına gerçekleştirilen etkinliklere destek verdi.

Dört kız çocuğu babası olan Mavropoulos, bu sonbaharda 77 yaşına girecekti.