Girne açıklarında yaşanan deniz faciasının ardından KKTC’ye gelen YENİ Parti Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın koordinasyonundaki heyet, Başbakan Ünal Üstel ile görüştü.

Görüşmenin ardından Girne Turizm Limanı önünde basına açıklamalarda bulunan YENİ Parti Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, her iki ülkenin yurttaşlarına geçmiş olsun dileklerinde bulunarak, “Kaybettiğimiz yurttaşlarımız için başsağlığı diliyorum.” dedi.

Başarır, en büyük temennilerinin bir an önce kayıpların kurtulduğunun haberini almak ve ailelerin rahatlaması olduğunu belirtti.