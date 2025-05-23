Fileleftheros gazetesi, Londra’daki başbakanlık ofisinden yapılan açıklamaya dayanarak, İngiltere Başbakanı Starmer’in, Birleşik Krallık ile Avrupa arasındaki ilişkinin yeniden düzenlenmesiyle ilgili desteğinden ötürü Hristodulidis’e teşekkür ettiğini yazdı.

Gazete, söz konusu açıklamaya göre Starmer ile Hristodulidis’in görüşmelerine, Starmer’in 2024 yılının aralık ayında Güney Kıbrıs’a yaptığı tarihi ziyarete atıfta bulunarak başladıklarını, aynı zamanda iki ülke arasındaki ilişkinin güçlenmesinden duydukları memnuniyeti belirttiklerini iletti.

Haberde, Starmer’in Hristodulidis’i bu haftanın başlarında gerçekleştirilen Birleşik Krallık-AB zirve toplantısı konusunda bilgilendirdiği ve Hristodulidis’e, Birleşik Krallık ile Avrupa arasındaki ilişkinin yeniden düzenlenmesiyle ilgili desteğinden ötürü teşekkür ettiği de ifade edildi.

Söz konusu açıklamada, Starmer ile Hristodulidis’in yakında tekrar görüşmeyi umduklarını dile getirdikleri de kaydedildi.