CMC Golf Kulübü Yeşilyurt sahasında 9 Kasım Pazar günü Creditwest Bank sponsorluğunda oynanan Stableford Golf Turnuvasında Hasan İlkay 37 Puan ile Şampiyon oldu. Saha Handikapının % 90’i baz alınarak 18 çukur olarak Stableford formatında oynanan turnuvada ikinciliği 35 Puan ile Keith Goddard alırken, Gülay Garabli de yine 35 Puan ( back nine score ) ile üçüncülüğü elde etti.

Turnuva sonrası kazananlara ödülleri CMC Golf Kulübü yetkilileri tarafından takdim edildi.

CMC Golf Sahasında 16 Kasım Pazar günü, Cumhuriyet Kupası Golf Turnuvası oynanacak.