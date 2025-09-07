Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanlık Spor Dairesi Müdürlüğü tarafından organize edilen 23. Dr. Fazıl Küçük Spor Oyunları, Güzelyurt Dr. Fazıl Küçük Tesisleri’nde gerçekleştirilen etkinliklerle sona erdi.

Organizasyonun son gününde, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve KKTC Başbakanı Ünal Üstel, yoğun ilgi gören ralli ve drift gösterisinin startını verdi.

Cumhurbaşkanı Tatar konuşmasında, bu tür organizasyonların Kıbrıs Türk halkının sesini dünyaya duyurmak açısından büyük önem taşıdığını ifade etti. Başbakan Üstel ise Dr. Fazıl Küçük’ün Kıbrıs Türk halkının gönlünde özel bir yere sahip olduğunu vurgulayarak, spora verilen önemin genç nesillere yön verdiğini belirtti.

Dr. Fazıl Küçük Spor Oyunları, yüzlerce sporcunun katılımıyla festival havasında geçti ve Kuzey Kıbrıs spor camiasının en önemli geleneklerinden biri olarak bu yıl da başarıyla tamamlandı.

Toplu sonuçlar şu şekilde açıklandı:

Ralli & Drift Show

1-Sami Doğan

2-Zeki Demirdeş

3-Doğa Koyuncu

Hentbol – Kızlar

1-Şahlan

2-Esentepe

3-UKÜ

Hentbol – Erkekler

1-UKÜ

2-Levent

3-Esentepe

Tenis – Çiftler

1-Baran Başaran – Vera Gazi

2-Beren Başaran – Deniz Hüseyin Önen

Basketbol

U18 Erkekler: 1. Akdeniz – 2. YDÜ

U18 Kızlar: 1. Akdeniz 1 – 2. Akdeniz 2

U16 Erkekler: 1. YDÜ 2 – 2. YDÜ 1

U16 Kızlar: 1. Akdeniz – 2. UP Akademi

U14 Erkekler: 1. YDÜ – 2. Kıvılcım

U14 Kızlar: 1. UP Akademi – 2. Actlanders